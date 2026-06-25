Após ter sua saída da Ducati anunciada, o destino de Francesco Bagnaia foi confirmado: a Aprilia fechou um acordo com o bicampeão, que formará dupla com Marco Bezzecchi na equipe oficial da marca italiana a partir da temporada 2027 da MotoGP.

Após oito anos correndo com motos Ducati (toda a extensão de sua carreira na classe-rainha), sendo seis delas na equipe de fábrica, a marca italiana anunciou a saída de Bagnaia no fim de 2026 para a chegada de Pedro Acosta em um acordo de dois anos, fazendo dupla com Marc Márquez.

Desde a chegada do espanhol à equipe oficial em 2025, Bagnaia vive uma fase complicada em sua carreira. No ano passado, o bicampeão terminou apenas em quinto na classificação, com 250 pontos a menos que o companheiro de equipe. Mesmo com sua melhora neste momento da temporada 2026, o destino já estava selado para Pecco, com o mercado de pilotos tendo corrido nos bastidores antes mesmo do início do campeonato.

Agora, Pecco terá como nova casa a Aprilia, formando dupla com seu companheiro de VR46 Academy Marco Bezzecchi. O atual líder do campeonato era um dos poucos nomes já garantidos no grid de 2027, com a marca italiana fazendo o anúncio do "casamento" ainda no início do ano, antes do caos causado pelo atraso na assinatura do acordo comercial.

A Aprilia vive seu melhor momento na classe-rainha em 2026, graças a uma melhora da moto e uma dupla forte com Bezzecchi e Jorge Martín, tendo uma chance real de conquistar o título da MotoGP. Mas a continuidade dessa boa fase em 2027 ainda é uma incógnita.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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