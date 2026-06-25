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MotoGP: De saída da Ducati, Bagnaia assina contrato com Aprilia para 2027

Bicampeão fará dupla com Marco Bezzecchi, um dos poucos nomes que já estava confirmado no grid do próximo ano

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Após ter sua saída da Ducati anunciada, o destino de Francesco Bagnaia foi confirmado: a Aprilia fechou um acordo com o bicampeão, que formará dupla com Marco Bezzecchi na equipe oficial da marca italiana a partir da temporada 2027 da MotoGP.

Leia também:

Após oito anos correndo com motos Ducati (toda a extensão de sua carreira na classe-rainha), sendo seis delas na equipe de fábrica, a marca italiana anunciou a saída de Bagnaia no fim de 2026 para a chegada de Pedro Acosta em um acordo de dois anos, fazendo dupla com Marc Márquez.

Desde a chegada do espanhol à equipe oficial em 2025, Bagnaia vive uma fase complicada em sua carreira. No ano passado, o bicampeão terminou apenas em quinto na classificação, com 250 pontos a menos que o companheiro de equipe. Mesmo com sua melhora neste momento da temporada 2026, o destino já estava selado para Pecco, com o mercado de pilotos tendo corrido nos bastidores antes mesmo do início do campeonato.

 

Agora, Pecco terá como nova casa a Aprilia, formando dupla com seu companheiro de VR46 Academy Marco Bezzecchi. O atual líder do campeonato era um dos poucos nomes já garantidos no grid de 2027, com a marca italiana fazendo o anúncio do "casamento" ainda no início do ano, antes do caos causado pelo atraso na assinatura do acordo comercial.

A Aprilia vive seu melhor momento na classe-rainha em 2026, graças a uma melhora da moto e uma dupla forte com Bezzecchi e Jorge Martín, tendo uma chance real de conquistar o título da MotoGP. Mas a continuidade dessa boa fase em 2027 ainda é uma incógnita.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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