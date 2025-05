Em um comunicado aos seus credores, a fabricante austríaca de motos KTM, que fornece máquinas para a MotoGP, anunciou que havia assumido compromissos para garantir o pagamento das parcelas até o prazo final de 23 de maio.

A marca centro-europeia entrou em recuperação judicial no final de 2024 em um processo que a viu passar por etapas, algumas delas particularmente dolorosas, com a perda de milhares de empregos, até o ponto em que o futuro da equipe de MotoGP e todas as estruturas da Moto2, Moto3, da Red Bull Rookies Cup e a divisão off road estavam em perigo.

O dia 23 de maio, nesta sexta-feira, era o prazo final para a KTM fazer um pagamento de cerca de 450 milhões de euros a fim de cumprir seus compromissos de financiamento e, assim, impedir um possível colapso financeiro que a forçaria a fechar as portas.

O site americano especializado em motocicletas RideApart, parte do grupo Motorsport Network, informou que a KTM garantiu o pagamento na terça-feira.

De acordo com o RideApart, "a KTM foi salva, diz a empresa controladora Pierer Mobility AG. Ou, pelo menos, levantou o dinheiro necessário para reestruturar a KTM com sucesso", dinheiro que deve vir do Bajaj Auto Group da Índia, que possui mais de 40% da KTM e já pagou uma primeira rodada de 150 milhões de euros recentemente.

Em um anúncio aos investidores, datado de terça-feira, 20 de maio, a empresa controladora diz:"A Pierer Mobility AG e a KTM AG receberam compromissos de financiamento sujeitos à execução dos acordos necessários, o que garantirá que os pagamentos de parcelas para atender aos planos de reestruturação da KTM AG, KTM Components GmbH e KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH podem ser concluídos a tempo para 23 de maio de 2025.

Em outra parte do anúncio, afirma-se que o valor fornecido é de aproximadamente 600 milhões de euros, sendo 150 milhões de euros já adiantados e 450 milhões de euros agora.

Stefan Pierer, Gottfried Neumeister Foto de: KTM - H. Peuker

Tudo indica que o grande investidor da KTM é a Bajaj Auto, que fez um empréstimo substancial em um momento bastante fortuito para conseguir essa salvação de última hora. Assim como a Pierer Mobility AG, a Bajaj Auto também está listada na bolsa de valores. Portanto, ela está sujeita a determinados requisitos legais de divulgação.

Em uma dessas comunicações, em 19 de maio, a empresa se refere a várias reportagens na mídia tradicional, acrescentando que essas reportagens "se referem ao fato de que nossa subsidiária estrangeira de propriedade integral obteve um empréstimo de 566 milhões de euros de credores estrangeiros e há especulações de que esse empréstimo se destina a financiar a reestruturação da KTM AG".

"A esse respeito, gostaríamos de esclarecer que nossa subsidiária integral, Bajaj Auto International Holdings BV, Holanda ('Bajaj Auto BV'), está negociando e explorando várias alternativas para participar da reestruturação da KTM AG, de acordo com um plano aprovado por seus credores. A participação da Bajaj Auto BV na reestruturação e os acordos relacionados estão sendo finalizados e a empresa apresentará as informações necessárias no momento oportuno".

Ninguém sabe o que acontecerá com a MotoGP

O aviso é endereçado à BSE, a Bolsa de Valores Nacional da Índia, e é assinado por Rajiv Gandhi, secretário da empresa e diretor de conformidade da Bajaj.

A partir daqui, primeiro se verá se o pagamento da dívida será concluído nesta sexta-feira, 23 de maio.

Uma vez confirmado, será implementado um plano de viabilidade e reconstrução no qual, por enquanto, ninguém sabe que lugar será dado à divisão de corridas e, mais especificamente, ao projeto MotoGP, no qual os pilotos Pedro Acosta, Brad Binter, Maverick Viñales e Enea Bastianini estão atualmente envolvidos.

Outra opção é que, uma vez que o golpe tenha sido interrompido e a empresa salva, a equipe de automobilismo da KTM seja vendida para outro fabricante com a intenção de entrar na MotoGP. No momento, ninguém sabe ao certo o que acontecerá com a divisão de corridas da fabricante austríaca.

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!