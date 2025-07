Maverick Viñales foi submetido a uma cirurgia após seu acidente em Sachsenring. Logo no início da Q2, no sábado, o piloto da Tech 3 KTM caiu de cabeça na curva 4. Ele caiu sobre o ombro esquerdo e sofreu uma luxação, que foi reduzida sob anestesia no centro médico, com uma suspeita de fratura que foi confirmada por exames hospitalares e o obrigou a se retirar não apenas do restante do GP da Alemanha de MotoGP, mas também da etapa de Brno, nesse final da semana.

Viñales foi submetido a uma cirurgia na Itália no domingo e, depois disso, já pôde voltar para casa. A data de seu retorno ainda é desconhecida, mas ele poderá aproveitar a pausa de meio de temporada, com o GP da Áustria marcado para 17 de agosto, a pouco mais de um mês de distância, para se recuperar.

"Sofrendo de uma fratura no ombro esquerdo após seu acidente no Q2 no GP da Alemanha, Maverick Viñales viajou para a Itália no domingo de manhã para se submeter a uma cirurgia a fim de acelerar o processo de recuperação", anunciou a equipe Tech3. "Tudo correu bem e o espanhol agora está de volta em casa, totalmente focado em sua recuperação."

"Ele fará todo o possível para voltar à equipe o mais rápido possível, mas Maverick perderá o GP da República Tcheca nesta semana".

Uma enxurrada de lesões

Houve muitas lesões no GP da Alemanha. Jorge Martín, afastado da equipe, e Somkiat Chantra, com uma lesão no joelho, nem viajaram para Sachsenring, assim como Enea Bastianini.

A Tech3 não colocou um piloto na pista porque o italiano, que não se sente bem há vários dias, foi diagnosticado com apendicite na quinta-feira. Ele evitou ter que se submeter a uma operação, mas sua presença na República Tcheca no final da semana ainda não é certa.

Enquanto Álex Márquez e Luca Marini se recuperaram de fraturas, mas ainda estavam debilitados, Viñales se machucou no sábado e, algumas horas depois, Franco Morbidelli sofreu um forte acidente durante a sprint. Ele sofreu uma fratura na clavícula esquerda e teve de passar por mais testes para descartar a possibilidade de lesão. Ele também é dúvida para Brno.

Para o GP da República Tcheca, foram confirmadas apenas as desistências de Viñales e Chantra, que será substituído por Takaaki Nakagami. Enquanto se aguarda por notícias de Bastianini e Morbidelli, Martín está preparando seu tão esperado retorno às corridas, tendo pilotado sua Aprilia em um teste em Misano na semana passada.

