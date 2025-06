Com Toprak Razgatlioglu se juntando à Pramac para 2026, Jack Miller mantém suas opções em aberto para o futuro. O australiano de 30 anos está relativamente otimista com a situação, pois acredita que pode conseguir manter-se competitivo ao lado do turco e quer continuar na MotoGP em vez de ir para o Campeonato Mundial de Superbike.

"Sem querer desmerecer esses caras, eu poderia ir para as Superbikes e ganhar mais dinheiro, mas não estou aqui para isso", explicou Miller. "Estou aqui para tentar correr com os melhores do mundo".

"Como eu disse, não estou desmerecendo [dos pilotos da Superbike], estou falando dos melhores em geral. As motocicletas mais caras, extremas e potentes que você pode pilotar. Os melhores freios, o melhor de tudo, então é por isso que eu gosto".

"Não estou dizendo que não gosto de Superbikes. Eu adoro e estava assistindo, como vocês ouviram meu nome na transmissão a cada dois segundos, em Misano, mas vou explorar as opções aqui primeiro porque não acho que meu tempo como piloto de MotoGP tenha acabado. Ainda sinto que estou melhorando com a idade".

Jack Miller, Pramac Racing Foto de: Pramac Racing

"Recebi [ofertas de equipes de Superbike]. Também fiquei desempregado no ano passado. Essa não é uma situação nova para mim; é apenas o Dia da Marmota [do filme Feitiço do Tempo] 12 meses depois! Portanto, não estou estressado".

Quando perguntado sobre o desenvolvimento do novo motor V4 da Yamaha, Miller confirmou que teve acesso ao grande projeto da equipe de fábrica.

"Estava na porta ao lado, eu fui e sentei nele. Tirei um monte de fotos para fazer chantagem!", brincou Miller. "Parece muito legal e é bom vê-lo na pista. É muito primitivo, quero dizer, é o estágio inicial".

"Isso me lembra de quando a Suzuki lançou sua primeira motocicleta. Quando você vê uma motocicleta sendo construída pela primeira vez para ir para a pista, eles estão apenas tentando correr quilômetros e não estão realmente focados nos pequenos detalhes", concluiu.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!