A Honda começou a temporada de 2026 com expectativas baixas, mas uma vitória e um pódio de Johann Zarco pela LCR empolgaram os fãs da marca japonesa. Romano Albesiano, diretor técnico da fabricante na MotoGP e que se mudou da Aprilia na virada de 2024 para 2025, revelou suas expectativas para o próximo ano.

"Lutar por um campeonato no próximo ano? Honestamente, eu não sei", começa Albesiano, ao site oficial da MotoGP. "Mas lutar para vencer corridas, eu esperaria isso. Não queremos concessões, espero que percamos as concessões no final desta temporada. Ficaríamos felizes em perdê-las", continua, se referindo ao sistema de concessão de testes que fabricantes que menos conquistaram pontos nas últimas temporadas recebem.

"Temos uma lista bastante densa de coisas novas a trazer para o final da temporada", disse ele. "Você verá uma rápida evolução da motocicleta. Teremos [algo no] lado do chassi, do motor. Muitos desenvolvimentos estão em andamento".

Sobre a recém mudança da Aprilia para a Honda, ele revela como foi o processo de adaptação: "Quando recebi a ligação da HRC, fiquei superanimado. A Honda é a maior fabricante de motocicletas do mundo. A maneira como as pessoas abordam seu trabalho é diferente, é outra cultura".

"Com certeza, estou trazendo minha abordagem, digamos 'abordagem europeia', para o desenvolvimento e para os testes. Acho que não há revolução nisso. Você precisa ter paixão e ser criativo - essa sempre foi uma característica da Honda".

No entanto, ele também comenta sobre como está o processo de evolução e de reparação de erros da RC213V, afirmando que os problemas são em "alguns pontos específicos".

"Honestamente, olhando para os resultados do ano passado, eu esperava que a moto não fosse boa", disse Albesiano. "Mas, quando entrevistei os pilotos pela primeira vez, fiquei surpreso com o fato de que a maioria das características da moto era positiva, mas alguns pontos específicos eram realmente negativos. Essa é uma condição que permite que você ataque esses pontos específicos e melhore a situação rapidamente".

"Do ano passado para este ano, a melhor melhoria é provavelmente o fornecimento de torque, que é mais controlável pelo piloto. Algum desenvolvimento na estratégia eletrônica, como o controle de tração".

"Depois, mudamos a abordagem do fim de semana de corrida, compartilhando informações o máximo possível. Com certeza, podemos melhorar algo que nos ajude a aumentar um pouco a velocidade máxima, para ajudar o piloto a ultrapassar e não ser ultrapassado".

"Começamos a entender como os componentes estão afetando a vibração. A frenagem é provavelmente a área mais importante da MotoGP moderna - essa é uma área em que ainda podemos melhorar".

Sobre o imbróglio envolvendo uma possível saída de Jorge Martín, campeão de 2024, da Aprilia para a Honda, Albesiano preferiu se esquivar da pergunta, pelo seu histórico com a marca italiana.

"Com certeza, se Martin vier, para a Honda será uma coisa muito boa", disse Albesiano, que ressalta: "Seria uma coisa ruim para a Aprilia. Eu recém saí dessa empresa, então eu gostaria de não comentar sobre esse ponto", concluiu.

