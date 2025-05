Em meio ao que deveria ser um fim de semana de alívio para a KTM, com o aporte financeiro da Bajaj salvando (ao menos temporariamente) a montadora da falência, a marca austríaca teve uma passagem melancólica por Silverstone, durante o GP do Reino Unido de MotoGP. E o resultado bem abaixo do esperado deixou Pedro Acosta incomodado, com o espanhol mandando um recado bem direto.

A semana começou com boas notícias para a KTM, após a Bajaj confirmar uma injeção de mais de 500 milhões de euros, viabilizando o cumprimento do prazo de pagamento de 30% da dívida com os credores. Porém, na pista de Silverstone, a performance foi desastrosa, com todas as quatro motos ficando de fora do Q2 na classificação.

A sexta posição de Pedro Acosta na corrida do domingo poderia ser interpretada como um resultado bastante positivo, especialmente para alguém que largou em 14º. No entanto, o discurso do espanhol continuou em linha com as últimas semanas, nas quais ele insistiu em pedir à KTM que mudasse seu destino.

Acosta quer ver uma reação e quer vê-la logo. Sem ser muito explícito, o espanhol deixa claro que não pretende tolerar que esses padrões sejam considerados garantidos por muito mais tempo.

"Essa foi uma corrida de desespero. É muito triste que você tente fazer tudo perfeitamente, quando entra nas curvas, quando levanta a moto, quando sai, e depois perde tudo na aceleração, porque essa moto não puxa como as outras", lamentou Acosta, apesar de ter conseguido seu melhor resultado da temporada até agora em uma corrida no seco, e com a menor diferença (pouco mais de sete segundos) para o vencedor.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Para o piloto, isso não é suficiente: "Não aceito essa situação e não tenho paciência. As oportunidades acontecem uma vez na vida, e eu não vou esperar uma vida inteira para ser campeão mundial", disse ele sem rodeios.

"Preciso da ajuda da fábrica. Não sou só eu; todas as quatro KTMs ficaram fora do Q2", acrescentou o #31, que completou 21 anos no domingo. "Você é jovem até deixar de ser jovem. Você pode crescer muito rápido e depois desaparecer. Lembra do Freddy Spencer? Ele chegou, ganhou dois títulos, depois teve um problema no braço e desapareceu", argumentou Acosta, que, aos poucos, está aumentando o tom de suas reclamações.

"Não quero vir para as corridas apenas para queimar gasolina, ainda acredito no projeto da KTM", disse ele. "Ainda acredito no projeto da KTM. Essa é uma fábrica que quer vencer. Tenho conversado muito seriamente com eles. E não me refiro a vencer o campeonato este ano ou no próximo, mas a sentir que você está lutando por algo", disse o bicampeão mundial de Moto3 (2021) e Moto2 (2023), que está em nono lugar na classificação geral de pontos, 138 pontos atrás do líder Marc Márquez e 14 pontos à frente de Maverick Viñales, o segundo piloto da marca, em 12º lugar.

Na próxima semana, Acosta, juntamente com seus colegas pilotos da KTM Brad Binder, Maverick e Enea Bastianini, viajarão para sede da marca, na Áustria, para trabalhar na aerodinâmica da RC16. "Vamos ver o que eles me dizem, talvez eu não consiga sair de lá", brincou.

