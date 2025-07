O fraco desempenho de Somkiat Chantra em sua temporada de estreia na MotoGP, e a escassez de candidatos asiáticos em potencial para substituir o tailandês levam a Honda a mudar sua abordagem em relação ao projeto Idemitsu, com o brasileiro Diogo Moreira surgindo como um potencial candidato à vaga na LCR.

A ideia é boa no papel, mas sua execução é muito mais difícil do que se imagina. Principalmente em um momento em que a Honda está tentando diminuir a diferença em relação à Ducati em termos de desempenho.

Separar uma das quatro RC213Vs para um piloto que não é capaz de fornecer informações relevantes para os engenheiros no processo de evolução da moto não parece ser a melhor estratégia, mesmo que a presença de um piloto asiático na MotoGP seja a melhor maneira de vender a história.

O Motorsport.com apurou que a falta de competitividade demonstrada por Chantra na primeira metade da temporada forçou a direção da Honda a repensar a obrigação de atribuir a moto da equipe LCR a um piloto asiático.

Chantra ainda está lesionado e será substituído em Brno neste fim de semana por Takaaki Nakagami, a quem ele substituiu na moto dedicada a um piloto asiático, gerenciada de forma praticamente independente. O #35 foi a solução para o problema causado pela "fuga" de Ai Ogura. O atual campeão da Moto2 optou por deixar a Honda, com quem havia compartilhado a maior parte de sua carreira de piloto, para se juntar a Aprilia Trackhouse.

Um compromisso com a Idemitsu levou a uma mudança na sucessão, e lá estava Chantra, com um histórico um pouco mais modesto do que o japonês - terminando em 12º na classificação, 170 pontos atrás de Ogura - tornando-se o primeiro piloto tailandês a chegar à MotoGP. Ou as coisas mudam muito, o que é improvável, dada sua recente lesão no joelho, ou o tempo de Chantra na MotoGP provavelmente chegará ao fim em 2025.

Somkiat Chantra, Equipe LCR Honda Foto de: Equipe LCR Honda MotoGP

A Idemitsu é uma empresa petrolífera japonesa que promove o desenvolvimento de jovens pilotos asiáticos, desde a Asia Talent Cup até a Honda MotoGP na LCR. A equipe monegasca vem tentando há meses ajudar Chantra a ganhar velocidade em todos os sentidos. Na pista, o cronômetro não falha.

No último GP do qual participou, em Assen, ele terminou 49 segundos atrás de Marc Márquez, o vencedor, e 25 segundos atrás de Johann Zarco, seu companheiro de garagem. Se ele não cruzou a linha de chegada em último lugar, como aconteceu em todas as rodadas anteriores, foi porque Aleix Espargaró, o piloto de testes da fabricante com sede em Tóquio, permitiu-se ser ultrapassado.

Essa 15ª posição permitiu que ele marcasse seu primeiro ponto, o que está longe de ser suficiente, e seus números já se tornaram um problema há muito tempo. Não apenas porque os engenheiros só trabalham com os dados de três motos e deixam a dele de lado, mas também porque os patrocinadores, nesse caso a LCR, não devem estar satisfeitos.

Essa óbvia falta de velocidade também é combinada com uma desconexão que é visível em outros aspectos mais cotidianos de sua preparação. É o caso, por exemplo, de sua disciplina de treinamento e dieta, que estão longe do que é exigido de um piloto de MotoGP.

Diogo Moreira, Equipe Italtrans Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando a Honda o trouxe a bordo, sabia que seu desempenho não seria imediato. Mas as previsões também não previam que ele estaria tão longe. Seu antecessor, Nakagami, passou sete anos desde sua estreia na categoria rainha em 2018. Embora não tenha conseguido fazer um pódio sequer, em seu primeiro ano ele terminou em sexto lugar em Valência, em uma corrida molhada.

Em três ocasiões, ele terminou em quarto lugar e, em 2019 e 2020, consolidou sua posição como um dos candidatos fixos a terminar no top 8 das provas. A perspectiva de se aproximar desses recordes é algo fantasioso no caso de Chantra, uma circunstância que levou a Honda a começar a procurar uma alternativa para 2026, mesmo que isso possa ser prejudicial a certos interesses: é do interesse do campeonato ter um piloto tailandês na MotoGP.

Os executivos da fabricante japonesa estão considerando vários cenários, uma vez que ficou claro que Jorge Martín não se juntará à HRC, pelo menos não até 2027. Joan Mir tem contrato até 2026, enquanto o contrato de Luca Marini expira no final de dezembro. No entanto, sua contribuição é a favor da extensão de seu contrato. Seu perfil se encaixaria bem na LCR, ao lado de Zarco, mas somente se a Honda conseguir encontrar uma alternativa para a equipe de fábrica.

O nome de Diogo Moreira ganhou força recentemente nesse contexto e, durante as férias de verão, ele decidirá qual dos muitos caminhos que tem à sua disposição tomará para se mudar para a categoria rainha.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!