MotoGP destaca Eric Granado como representante do Brasil

O podcast Last On the Brakes MotoGP destacou Eric Granado como "estrela da Copa do Mundo de MotoE" e afirmou que "o brasileiro é a luz brilhante para seu país nas duas rodas".

No episódio, o piloto fala de sua emoção de representar o país, a batalha para chegar ao topo do motociclismo mundial e do desafio final da categoria elétrica: tentar o título na rodada dupla final, em Misano, dia 18 e 19 de setembro.

Com 50 pontos em jogo, Granado é o segundo colocado na classificação, sete pontos atrás do líder, o italiano Alessandro Zaccone. O podcast está disponível no Youtube da MotoGP e também em diversos agregadores, como o Sporfy. Confira aqui o programa.

