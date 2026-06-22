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MotoGP determina limite de motos por marca no grid a partir de 2028

Considerando que será mantido o número de cinco construtoras no grid até 2030, Comissão confirmou nova norma que limita a seis o número de motos por marca

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Race start

Além do adiantamento da proibição do uso dos dispositivos de largada, a Comissão de Grandes Prêmios da MotoGP confirmou uma nova regra para a classe-rainha, mas esta válida apenas a partir de 2028: cada fabricante não poderá ter mais do que seis motos no grid.

Leia também:

Esta mudança tem um peso político muito importante para a MotoGP. Com isso, cada fabricante poderá ter, no máximo, duas equipes satélites, além de sua estrutura oficial.

Considerando o compromisso de pelo menos cinco marcas até 2031 (Yamaha, Honda, KTM, Ducati e Aprilia), tendo em conta a assinatura do novo acordo comercial entre os construtores e a MotoGP Sports Entertainment Group anunciada na sexta-feira passada em Brno, decidiu-se colocar também esta norma por escrito.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

No momento, esta regra não impacta a configuração atual do grid de 2026 ou de 2027, já que a Ducati, que é a marca que mais fornece motos, está no limite de seis, entre a sua equipe, a Gresini e a VR46.

Mas é preciso lembrar que, em um passado recente, a própria marca italiana chegou a ter oito motos no grid. Foi entre 2022 e 2024, quando, além da equipe de fábrica, tinha mais três satélites entre a Pramac, a Gresini e a VR46.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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