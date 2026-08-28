MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico
Corrida na pista de Lusail foi adiada de abril para novembro devido aos conflitos no Oriente Médio, mas incerteza continua
Foto de: Honda Racing
A situação do GP do Catar de 2026 segue incerta nos bastidores da MotoGP. Originalmente planejada para os dias 10, 11 e 12 de abril, a corrida de Losail já foi adiada para novembro devido aos conflitos no Oriente Médio entre Irã, EUA e Israel, mas, agora, o cancelamento definitivo parece estar próximo.
Segundo o portal britânico The Race, fontes do paddock apontaram que a categoria rainha deve cancelar o GP do Catar de forma definitiva, em vez de ser substituído por uma etapa dupla em Sepang, como era especulado por rumores anteriores.
Se o cancelamento de fato acontecer, como é previsto para os próximos dias, o calendário de 2026 da MotoGP diminuirá de 22 eventos para 21.
O motivo para a possível retirada da etapa da agenda da atual temporada é a continuidade da instabilidade na região, mesmo com tentativas de acordos de paz entre EUA, Israel e Irã.
Sobre o tema, Carlos Ezpeleta, que assumiu o cargo de vice-presidente do MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), afirmou que quer tomar uma decisão nas próximas semanas.
"Queremos poder tomar essa decisão o mais rápido possível. Não tanto por razões operacionais, mas principalmente por razões esportivas. Acho que precisamos dar às equipes e aos pilotos tempo suficiente para se prepararem para a conclusão da temporada", disse Ezpeleta.
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