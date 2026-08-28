MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

A situação do GP do Catar de 2026 segue incerta nos bastidores da MotoGP. Originalmente planejada para os dias 10, 11 e 12 de abril, a corrida de Losail já foi adiada para novembro devido aos conflitos no Oriente Médio entre Irã, EUA e Israel, mas, agora, o cancelamento definitivo parece estar próximo.

Segundo o portal britânico The Race, fontes do paddock apontaram que a categoria rainha deve cancelar o GP do Catar de forma definitiva, em vez de ser substituído por uma etapa dupla em Sepang, como era especulado por rumores anteriores.

Se o cancelamento de fato acontecer, como é previsto para os próximos dias, o calendário de 2026 da MotoGP diminuirá de 22 eventos para 21.

O motivo para a possível retirada da etapa da agenda da atual temporada é a continuidade da instabilidade na região, mesmo com tentativas de acordos de paz entre EUA, Israel e Irã.

Sobre o tema, Carlos Ezpeleta, que assumiu o cargo de vice-presidente do MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), afirmou que quer tomar uma decisão nas próximas semanas.

"Queremos poder tomar essa decisão o mais rápido possível. Não tanto por razões operacionais, mas principalmente por razões esportivas. Acho que precisamos dar às equipes e aos pilotos tempo suficiente para se prepararem para a conclusão da temporada", disse Ezpeleta.

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