Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP

F1: Red Bull, Audi e McLaren completam testes da Pirelli e Racing Bulls avalia piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull, Audi e McLaren completam testes da Pirelli e Racing Bulls avalia piloto

Ucrânia cobra investigação da FIA após fim de sanções à Rússia

Geral
Geral
Ucrânia cobra investigação da FIA após fim de sanções à Rússia

MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º
MotoGP GP de Aragón

MotoGP deve cancelar GP do Catar, diz site britânico

Corrida na pista de Lusail foi adiada de abril para novembro devido aos conflitos no Oriente Médio, mas incerteza continua

Redação Motorsport.com
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Honda Racing

A situação do GP do Catar de 2026 segue incerta nos bastidores da MotoGP. Originalmente planejada para os dias 10, 11 e 12 de abril, a corrida de Losail já foi adiada para novembro devido aos conflitos no Oriente Médio entre Irã, EUA e Israel, mas, agora, o cancelamento definitivo parece estar próximo.

O editor recomenda:

Segundo o portal britânico The Race, fontes do paddock apontaram que a categoria rainha deve cancelar o GP do Catar de forma definitiva, em vez de ser substituído por uma etapa dupla em Sepang, como era especulado por rumores anteriores.

Se o cancelamento de fato acontecer, como é previsto para os próximos dias, o calendário de 2026 da MotoGP diminuirá de 22 eventos para 21.

O motivo para a possível retirada da etapa da agenda da atual temporada é a continuidade da instabilidade na região, mesmo com tentativas de acordos de paz entre EUA, Israel e Irã.

Sobre o tema, Carlos Ezpeleta, que assumiu o cargo de vice-presidente do MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), afirmou que quer tomar uma decisão nas próximas semanas.

"Queremos poder tomar essa decisão o mais rápido possível. Não tanto por razões operacionais, mas principalmente por razões esportivas. Acho que precisamos dar às equipes e aos pilotos tempo suficiente para se prepararem para a conclusão da temporada", disse Ezpeleta.

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Sertões 2026: Moraes/Bentivoglio vencem quinta etapa e seguem na liderança

Rally
Rally
Sertões 2026: Moraes/Bentivoglio vencem quinta etapa e seguem na liderança

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Últimas notícias

F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari aproveita segundo ADUO e leva motor atualizado para GP da Itália

MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Moreira lamenta erro que o deixou em 11º, mas vê potencial para "fim de semana muito bom"

F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Em homenagem a Schumacher, Ferrari divulga macacões de Hamilton e Leclerc para Monza; veja fotos

Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Crutchlow vê Moreira com potencial para ser campeão da MotoGP