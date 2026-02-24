MotoGP deve introduzir salário mínimo de pilotos em 2027; veja cifras

A MotoGP está na fase final de implementação de um protocolo que introduzirá um salário mínimo de 500 mil euros (cerca de 3,050 milhões de reais, no câmbio atual) por ano para os pilotos que competem na classe rainha, apurou o Motorsport.com.

Essa medida tem sido amplamente discutida nos últimos anos, em meio à disparidade nos ganhos dos pilotos. Enquanto estrelas como Marc Márquez e Fabio Quartararo garantiram salários-base superiores a € 10 milhões, outros contratos apresentam valores mais próximos aos de categorias inferiores, às vezes abaixo de € 120.000. Espera-se que essa diferença diminua assim que o salário mínimo de € 500.000 for formalmente aprovado.

A empresa que gere a categoria, MotoGP Sports Entertainment -- anteriormente conhecida como Dorna --, e as equipes vêm debatendo a proposta há algum tempo. Os € 500.000 não incluem bônus por desempenho.

A proposta está em sua fase final antes da ratificação e a cláusula referente ao salário mínimo consta da minuta do contrato que regulará a relação entre a detentora dos direitos comerciais do campeonato e os times participantes da MotoGP.

A Associação de Fabricantes de Motovelocidade Esportiva discutirá essa cláusula em uma reunião na terça-feira em Buriram – onde a temporada começa no fim de semana, no GP da Tailândia – juntamente com outras cláusulas incluídas no acordo de 5 anos que definirá o quadro comercial de 2027 a 2031.

A reivindicação por um salário mínimo na MotoGP não é novidade. Ela remonta às discussões entre os pilotos sobre a formação de uma associação para defender seus interesses em situações em que a posição dos competidores pudesse divergir da dos organizadores do campeonato. No passado, reuniões foram realizadas, com o piloto francês Sylvain Guintoli sendo proposto como possível porta-voz do grupo.

No entanto, a incerteza sobre o financiamento necessário para remunerar o ex-piloto em sua nova função acabou levando ao arquivamento da iniciativa. O Motorsport.com faz a cobertura completa da MotoGP, aqui e no Pódio Cast, programa de YouTube / agregadores de podcast sobre motociclismo. Veja:

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!