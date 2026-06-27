MotoGP: "Deve ser ainda pior amanhã", diz Moreira após sprint difícil
Brasileiro chegou a estar na zona de pontos da prova deste sábado, mas acabou em 11º
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira vive um fim de semana mais desafiador neste GP da Holanda de MotoGP. Após três etapas de destaque, o brasileiro já previa que a passagem por Assen não seria nada fácil, e acredita que o domingo será ainda pior do que o sábado, mas se prepara para um possível trunfo na prova principal.
Diferentemente das etapas anteriores, Diogo não se classificou direto para o Q2 da classificação e, neste sábado, terminou o quali apenas em 14º. Na sprint, chegou a figurar dentro da zona de pontuação mas, sem ritmo no fim, acabou a prova em 11º.
Fazendo um balanço do dia, Moreira afirmou que já sabia que o fim de semana em Assen seria difícil para os pilotos Honda.
"Só na segunda saída que foi difícil, porque eu caí e perdi o ritmo. O pneu dianteiro não estava na temperatura certa. No fim, foi difícil atingir o tempo de volta e eu acabei caindo. Mas a corrida não foi nada ruim. Correr aqui, para a Honda, é difícil. E deve ser ainda pior amanhã".
Questionado sobre o que torna Assen tão desafiador para as motos da Honda, o brasileiro já sabia apontar o problema:
"A estabilidade. Aqui temos essas curvas rápidas. Aqui conseguimos fazer cinco ou seis voltas normais, mas depois disso começamos a sofrer. Fisicamente, para nós, é também muito difícil manter esse ritmo. Amanhã, vamos ver, temos uma corrida mais longa. Hoje conseguimos gerenciar bem a corrida, mas deve ser difícil para nós".
Mas, para o domingo, Moreira tentará a mesma estratégia arriscada de Joan Mir em Brno que, no final, deu certo.
"Para nós, deve ser o pneu macio na traseira, assim como deveria ter sido na semana passada. Mir colocou o macio e deu certo".
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