MotoGP: Di Giannantonio cai mas faz a pole do GP do Brasil, em Goiânia, à frente de Bezzecchi e Márquez; Moreira é 14º
Sessão foi maraca por um número muito alto de quedas, com a curva 4 sendo o principal ponto dos incidentes
A MotoGP definiu na manhã deste sábado o pole position do retorno do GP do Brasil ao calendário após mais de duas décadas. Em uma sessão disputada, com os pilotos aproveitando o primeiro contato com a pista seca mas também sofrendo inúmeras quedas, Fabio di Giannantonio foi ao chão, mas garantiu a pole position, com Marco Bezzecchi em segundo e Marc Márquez em terceiro, enquanto Diogo Moreira foi o 14º.
Q1
Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Luca Marini, Jack Miller, Álex Rins, Maverick Viñales, Diogo Moreira, Joan Mir, Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e Enea Bastianini.
No final, Marco Bezzecchi foi o mais rápido com 01min17s408, com Fabio di Giannantonio pegando a segunda vaga no Q2 a 0s123. Joan Mir foi o terceiro, com Diogo Moreira em quarto.
Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º são, em ordem: Joan Mir, Diogo Moreira, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Álex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Maverick Viñales, Brad Binder e Enea Bastianini.
Q2
Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Johann Zarco, Marc Márquez, Jorge Martín, Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Ai Ogura e Francesco Bagnaia.
Ainda no começo da sessão, uma bandeira amarela, após Bagnaia se desequilibrar da moto no meio da curva e cair com velocidade na brita. Logo na sequência, mais uma vítima da curva 4, agora com o líder do campeonato, Acosta. O espanhol foi visto correndo pela barreira de proteção para pegar uma carona e tentar voltar à pista.
Marc Márquez também foi ao chão, igualmente na curva 4, no momento em que ele tinha a pole provisória. O espanhol atravessou a área de escape, enquanto sua moto varou pela brita, acertando a barreira de proteção.
A segunda parte do Q2 ainda teve quedas de Martín e Di Giannantonio, que vinham na briga pela pole position. O piloto da VR46 era, inclusive, o pole provisório no momento do incidente.
No final, mesmo com a queda, Fabio di Giannantonio confirmou a pole com um tempo de 01min17s410, 0s070 à frente de Marco Bezzecchi, com Marc Márquez fechando a primeira fila, a 0s081. Completaram o top 12: Fabio Quartararo, Jorge Martín, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Pedro Acosta, Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Toprak Razgatlioglu.
A MotoGP volta à pista de Goiânia mais uma vez neste sábado. Às 15h tem a largada da corrida sprint do GP do Brasil.
Confira o resultado da classificação do GP do Brasil de MotoGP:
|POSIÇÃO
|PILOTO
|EQUIPE
|DIFERENÇA
|1
|Fabio Di Giannantonio
|VR46
|1:17.410
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|+0.070s
|3
|Marc Marquez
|Ducati
|+0.081s
|4
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|+0.151s
|5
|Jorge Martin
|Aprilia
|+0.220s
|6
|Ai Ogura
|Trackhouse
|+0.292s
|7
|Fermin Aldeguer
|Gresini
|+0.305s
|8
|Alex Marquez
|Gresini
|+0.389s
|9
|Pedro Acosta
|KTM
|+0.624s
|10
|Johann Zarco
|LCR
|+0.655s
|11
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|+0.712s
|12
|Toprak Razgatlioglu
|Pramac
|+1.012
|13
|Joan Mir
|Honda
|1:17.710
|14
|Diogo Moreira
|LCR
|1:17.812
|15
|Franco Morbidelli
|VR46
|1:17.815
|16
|Raul Fernandez
|Trackhouse
|1:17.964
|17
|Alex Rins
|Yamaha
|1:17.975
|18
|Jack Miller
|Pramac
|1:18.022
|19
|Luca Marini
|Honda
|1:18.169
|20
|Maverick Vinales
|Tech3
|1:18.176
|21
|Brad Binder
|KTM
|1:18.237
|22
|Enea Bastianini
|Tech3
|1:18.479
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários