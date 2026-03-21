Recomendado para você

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

Lucas Moraes fica em sexto na penúltima etapa do Rally de Portugal

Rally
News
Lucas Moraes fica em sexto na penúltima etapa do Rally de Portugal

MotoGP no Brasil: Buraco na pista afeta programação em Goiânia; saiba mais

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP no Brasil: Buraco na pista afeta programação em Goiânia; saiba mais

Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

VLN
NLS2
Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

F1: "É hora de competir em outras categorias", diz Massa sobre Alonso

Fórmula 1
GP da China
F1: "É hora de competir em outras categorias", diz Massa sobre Alonso

MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia
Relato de classificação
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Di Giannantonio cai mas faz a pole do GP do Brasil, em Goiânia, à frente de Bezzecchi e Márquez; Moreira é 14º

Sessão foi maraca por um número muito alto de quedas, com a curva 4 sendo o principal ponto dos incidentes

Guilherme Longo
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

A MotoGP definiu na manhã deste sábado o pole position do retorno do GP do Brasil ao calendário após mais de duas décadas. Em uma sessão disputada, com os pilotos aproveitando o primeiro contato com a pista seca mas também sofrendo inúmeras quedas, Fabio di Giannantonio foi ao chão, mas garantiu a pole position, com Marco Bezzecchi em segundo e Marc Márquez em terceiro, enquanto Diogo Moreira foi o 14º.

Q1

Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Luca Marini, Jack Miller, Álex Rins, Maverick Viñales, Diogo Moreira, Joan Mir, Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e Enea Bastianini.

 

No final, Marco Bezzecchi foi o mais rápido com 01min17s408, com Fabio di Giannantonio pegando a segunda vaga no Q2 a 0s123. Joan Mir foi o terceiro, com Diogo Moreira em quarto.

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º são, em ordem: Joan Mir, Diogo Moreira, Franco Morbidelli, Raúl Fernández, Álex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Maverick Viñales, Brad Binder e Enea Bastianini.

Q2

Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Johann Zarco, Marc Márquez, Jorge Martín, Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Fermín Aldeguer, Ai Ogura e Francesco Bagnaia.

 

Ainda no começo da sessão, uma bandeira amarela, após Bagnaia se desequilibrar da moto no meio da curva e cair com velocidade na brita. Logo na sequência, mais uma vítima da curva 4, agora com o líder do campeonato, Acosta. O espanhol foi visto correndo pela barreira de proteção para pegar uma carona e tentar voltar à pista.

 

Marc Márquez também foi ao chão, igualmente na curva 4, no momento em que ele tinha a pole provisória. O espanhol atravessou a área de escape, enquanto sua moto varou pela brita, acertando a barreira de proteção.

 

A segunda parte do Q2 ainda teve quedas de Martín e Di Giannantonio, que vinham na briga pela pole position. O piloto da VR46 era, inclusive, o pole provisório no momento do incidente.

No final, mesmo com a queda, Fabio di Giannantonio confirmou a pole com um tempo de 01min17s410, 0s070 à frente de Marco Bezzecchi, com Marc Márquez fechando a primeira fila, a 0s081. Completaram o top 12: Fabio Quartararo, Jorge Martín, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Pedro Acosta, Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Toprak Razgatlioglu.

A MotoGP volta à pista de Goiânia mais uma vez neste sábado. Às 15h tem a largada da corrida sprint do GP do Brasil, com transmissão ao vivo da ESPN, do Disney+ e da Band. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do retorno do Mundial de Motovelocidade ao Brasil.

Confira o resultado da classificação do GP do Brasil de MotoGP:

POSIÇÃO PILOTO EQUIPE DIFERENÇA
1 Fabio Di Giannantonio VR46 1:17.410
2 Marco Bezzecchi Aprilia +0.070s
3 Marc Marquez Ducati +0.081s
4 Fabio Quartararo Yamaha +0.151s
5 Jorge Martin Aprilia +0.220s
6 Ai Ogura Trackhouse +0.292s
7 Fermin Aldeguer Gresini +0.305s
8 Alex Marquez Gresini +0.389s
9 Pedro Acosta KTM +0.624s
10 Johann Zarco LCR +0.655s
11 Francesco Bagnaia Ducati +0.712s
12 Toprak Razgatlioglu Pramac +1.012
13 Joan Mir Honda 1:17.710
14 Diogo Moreira LCR 1:17.812
15 Franco Morbidelli VR46 1:17.815
16 Raul Fernandez Trackhouse 1:17.964
17 Alex Rins Yamaha 1:17.975
18 Jack Miller Pramac 1:18.022
19 Luca Marini Honda 1:18.169
20 Maverick Vinales Tech3 1:18.176
21 Brad Binder KTM 1:18.237
22 Enea Bastianini Tech3 1:18.479

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP: Ogura lidera o TL3 pré-classificação em Goiânia à frente de Márquez; Moreira é 14º

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Ogura lidera o TL3 pré-classificação em Goiânia à frente de Márquez; Moreira é 14º

Últimas notícias

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia