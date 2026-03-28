MotoGP: Di Giannantonio crava pole do GP dos EUA; Moreira larga em 14º
Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM, completam a primeira fila para as corridas em COTA
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati, garantiu mais uma pole, agora para o GP das Américas de MotoGP ao cravar volta rápida de 2min00s136. Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM, completam a primeira fila para as corridas em COTA. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, irá largar em 14º.
A corrida sprint dos EUA acontece ainda no sábado (28), às 17h.
Q1
Nas primeiras tentativas do Q1, Joan Mir assumiu a ponta da tabela de tempos, com volta de 2min01s324, seguido de Raúl Fernández, enquanto Moreira marcava a nona melhor volta da sessão inicial.
Faltando oito minutos para o fim, Fabio Quartararo caiu na curva 15 de COTA, permanecendo dentro do traçado, causando uma breve bandeira amarela. Pouco antes, Moreira subiu para oitavo, com 2min01s977.
Faltando dois minutos, Fermín Aldeguer tomou a ponta com volta de 2min00s977, deixando Fernández fora da zona de classificação para o Q2.
Nas tentativas finais, o brasileiro da LCR melhorou o tempo para 2min01s306 e ficou em quarto no Q1, garantindo a 14ª colocação no grid, enquanto Aldeguer e Mir (com 2min01s210) passaram para o Q2.
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
2'00.977
|164.054
|346
|2
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+0.233
2'01.210
|0.233
|163.738
|348
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.251
2'01.228
|0.018
|163.714
|342
|4
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|6
|
+0.329
2'01.306
|0.078
|163.609
|342
|5
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|6
|
+0.468
2'01.445
|0.139
|163.422
|346
|6
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|6
|
+0.576
2'01.553
|0.108
|163.276
|335
|7
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+0.768
2'01.745
|0.192
|163.019
|340
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.888
2'01.865
|0.120
|162.858
|344
|9
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+0.916
2'01.893
|0.028
|162.821
|336
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+1.140
2'02.117
|0.224
|162.522
|344
|11
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|6
|
+1.389
2'02.366
|0.249
|162.192
|339
|Ver resultados completos
Q2
Nas primeiras tentativas do Q2, Pecco Bagnaia quem começou liderando a tabela, cravando volta de 2min00s815, o recorde da pista de COTA na MotoGP. Atrás do italiano da Ducati estavam Fabio di Giannantonio e Marc Márquez.
Com nove minutos de sessão, Enea Bastianini caiu e causou bandeira amarela no setor 3. Enquanto isso, Mir fez uma excelente volta e tomou a liderança, marcando 2min00s591.
Nos minutos finais, Bezzechi e Acosta até marcaram volta rápida, mas queM saiu como líder foi 'Diggia', com volta de 2min00s136. Após a prova serão investigados múltiplos casos de 'impeding', que podem alterar o grid para a Sprint e o GP.
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
2'00.136
|165.202
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.193
2'00.329
|0.193
|164.937
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.349
2'00.485
|0.156
|164.724
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.427
2'00.563
|0.078
|164.617
|5
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|7
|
+0.455
2'00.591
|0.028
|164.579
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.501
2'00.637
|0.046
|164.516
|7
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+0.560
2'00.696
|0.059
|164.436
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.629
2'00.765
|0.069
|164.342
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.755
2'00.891
|0.126
|164.171
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|5
|
+0.878
2'01.014
|0.123
|164.004
|11
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+1.283
2'01.419
|0.405
|163.457
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+1.341
2'01.477
|0.058
|163.379
|Ver resultados completos
Grid de Largada do GP das Américas de MotoGP
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Tempo
|Equipe
|1
|49
|Fabio Di Giannantonio
|2:00.136
|VR46
|2
|72
|Marco Bezzecchi
|2:00.329
|Aprilia
|3
|37
|Pedro Acosta
|2:00.485
|KTM
|4
|63
|Francesco Bagnaia
|2:00.563
|Ducati
|5
|36
|Joan Mir
|2:00.591
|Honda
|6
|93
|Marc Marquez
|2:00.637
|Ducati
|7
|89
|Jorge Martin
|2:00.696
|Aprilia
|8
|73
|Alex Marquez
|2:00.765
|Gresini Racing
|9
|10
|Luca Marini
|2:00.891
|Honda
|10
|54
|Fermin Aldeguer
|2:01.014
|Gresini Racing
|11
|79
|Ai Ogura
|2:01.419
|Trackhouse
|12
|23
|Enea Bastianini
|2:01.477
|Tech3
|13
|25
|Raul Fernandez
|2:01.228
|Trackhouse
|14
|11
|Diogo Moreira
|2:01.306
|LCR
|15
|5
|Johann Zarco
|2:01.445
|LCR
|16
|20
|Fabio Quartararo
|2:01.553
|Yamaha
|17
|7
|Toprak Razgatlioglu
|2:01.745
|Pramac
|18
|33
|Brad Binder
|2:01.865
|KTM
|19
|43
|Jack Miller
|2:01.893
|Pramac
|20
|21
|Franco Morbidelli
|2:02.117
|VR46
|21
|42
|Alex Rins
|2:02.366
|Yamaha
Últimas notícias
Porsche Cup: Neumann vence corrida 1 na Challenge no Velocitta
F1 - "Quanto mais você força, mais lento fica": Por que pilotos ficaram tão irritados após classificação do Japão
F1: Alonso descarta 'milagre' da Aston Martin e prevê futuro desafiador
Porsche Cup: Muller domina e vence corrida 1 no Velocitta
