Relato de classificação
MotoGP GP das Américas

MotoGP: Di Giannantonio crava pole do GP dos EUA; Moreira larga em 14º

Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM, completam a primeira fila para as corridas em COTA

Andrei Gobbo
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati, garantiu mais uma pole, agora para o GP das Américas de MotoGP ao cravar volta rápida de 2min00s136. Marco Bezzechi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM, completam a primeira fila para as corridas em COTA. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, irá largar em 14º.

A corrida sprint dos EUA acontece ainda no sábado (28), às 17h.

Q1

Nas primeiras tentativas do Q1, Joan Mir assumiu a ponta da tabela de tempos, com volta de 2min01s324, seguido de Raúl Fernández, enquanto Moreira marcava a nona melhor volta da sessão inicial.

Faltando oito minutos para o fim, Fabio Quartararo caiu na curva 15 de COTA, permanecendo dentro do traçado, causando uma breve bandeira amarela. Pouco antes, Moreira subiu para oitavo, com 2min01s977.

 

Faltando dois minutos, Fermín Aldeguer tomou a ponta com volta de 2min00s977, deixando Fernández fora da zona de classificação para o Q2.

Nas tentativas finais, o brasileiro da LCR melhorou o tempo para 2min01s306 e ficou em quarto no Q1, garantindo a 14ª colocação no grid, enquanto Aldeguer e Mir (com 2min01s210) passaram para o Q2.

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

2'00.977

   164.054 346
2 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+0.233

2'01.210

 0.233 163.738 348
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.251

2'01.228

 0.018 163.714 342
4 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 6

+0.329

2'01.306

 0.078 163.609 342
5 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 6

+0.468

2'01.445

 0.139 163.422 346
6 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 6

+0.576

2'01.553

 0.108 163.276 335
7 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+0.768

2'01.745

 0.192 163.019 340
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.888

2'01.865

 0.120 162.858 344
9 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.916

2'01.893

 0.028 162.821 336
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.140

2'02.117

 0.224 162.522 344
11 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 6

+1.389

2'02.366

 0.249 162.192 339
Q2

Nas primeiras tentativas do Q2, Pecco Bagnaia quem começou liderando a tabela, cravando volta de 2min00s815, o recorde da pista de COTA na MotoGP. Atrás do italiano da Ducati estavam Fabio di Giannantonio e Marc Márquez.

Com nove minutos de sessão, Enea Bastianini caiu e causou bandeira amarela no setor 3. Enquanto isso, Mir fez uma excelente volta e tomou a liderança, marcando 2min00s591.

Nos minutos finais, Bezzechi e Acosta até marcaram volta rápida, mas queM saiu como líder foi 'Diggia', com volta de 2min00s136. Após a prova serão investigados múltiplos casos de 'impeding', que podem alterar o grid para a Sprint e o GP.

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

2'00.136

   165.202  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.193

2'00.329

 0.193 164.937  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.349

2'00.485

 0.156 164.724  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.427

2'00.563

 0.078 164.617  
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7

+0.455

2'00.591

 0.028 164.579  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.501

2'00.637

 0.046 164.516  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.560

2'00.696

 0.059 164.436  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.629

2'00.765

 0.069 164.342  
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.755

2'00.891

 0.126 164.171  
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 5

+0.878

2'01.014

 0.123 164.004  
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+1.283

2'01.419

 0.405 163.457  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+1.341

2'01.477

 0.058 163.379  
Grid de Largada do GP das Américas de MotoGP

Pos. Piloto Tempo Equipe 
1 49 Fabio Di Giannantonio 2:00.136 VR46
2 72 Marco Bezzecchi 2:00.329 Aprilia
3 37 Pedro Acosta 2:00.485 KTM
4 63 Francesco Bagnaia 2:00.563 Ducati
5 36 Joan Mir 2:00.591 Honda
6 93 Marc Marquez 2:00.637 Ducati
7 89 Jorge Martin 2:00.696 Aprilia
8 73 Alex Marquez 2:00.765 Gresini Racing
9 10 Luca Marini 2:00.891 Honda
10 54 Fermin Aldeguer 2:01.014 Gresini Racing
11 79 Ai Ogura 2:01.419 Trackhouse
12 23 Enea Bastianini 2:01.477 Tech3
13 25 Raul Fernandez 2:01.228 Trackhouse
14 11 Diogo Moreira 2:01.306 LCR
15 5 Johann Zarco 2:01.445 LCR
16 20 Fabio Quartararo 2:01.553 Yamaha
17 7 Toprak Razgatlioglu 2:01.745 Pramac
18 33 Brad Binder 2:01.865 KTM
19 43 Jack Miller 2:01.893 Pramac
20 21 Franco Morbidelli 2:02.117 VR46
21 42 Alex Rins 2:02.366 Yamaha

