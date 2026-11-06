Fabio Di Giannantonio mostrou estar em boa forma em uma de suas pistas favoritas, em Losail, na sexta-feira, quebrando o recorde de volta e liderando o segundo treino do GP do Catar de MotoGP. Diogo Moreira, brasileiro da LCR, terminou a sessão em 17º e terá que participar do Q1.

O piloto da VR46 Ducati mostrou-se rápido desde o momento em que colocou um pneu traseiro macio no meio da sessão e, no final, superou o líder do campeonato mundial, Marc Márquez, por 0s142.

No entanto, o segundo melhor tempo foi mais do que suficiente para Márquez avançar para o Q2. Essa foi uma sessão em que ele não apenas se concentrou na configuração de corrida por mais tempo do que a maioria, mas também viu a corrente de transmissão da sua moto voar.

O contratempo de Márquez, a cerca de 27 minutos do fim, mal abalou seu ritmo, e ele voltou imediatamente ao ritmo ideal com sua moto reserva.

Seu principal rival pelo título mundial, Jorge Martín, não teve problemas e ficou entre os 10 primeiros com o sétimo melhor tempo. O piloto da Aprilia foi declarado apto para o fim de semana antes do TL1 e completou um dia inteiro de treinos, embora não sem sentir dor no pulso direito fraturado.

O outro piloto ainda matematicamente na disputa pelo título, Marco Bezzecchi, foi o terceiro mais rápido.

Após uma sequência particularmente infeliz nos últimos tempos, Pecco Bagnaia conseguiu, de repente, se juntar ao companheiro de equipe Márquez na frente do pelotão, registrando o quarto melhor tempo. Seu ritmo ao longo do dia com pneus de corrida sugeriu um verdadeiro retorno à boa forma para o italiano neste fim de semana.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enquanto Bagnaia surpreendeu com sua velocidade, Pedro Acosta chocou pela falta dela. O espanhol estava simplesmente muito lento na KTM de fábrica e nunca chegou a ameaçar o top 10. Ele conseguiu apenas o 14º melhor tempo da noite, mais de um segundo atrás do ritmo dos líderes.

Havia, no entanto, outros dois representantes da KTM entre os 10 primeiros: Enea Bastianini em sexto com a moto da Tech3 e Brad Binder em décimo pela equipe de fábrica.

Ambas as Aprilias da Trackhouse também se classificaram para a Q2, com Raúl Fernández em quinto e Ai Ogura em nono.

Johann Zarco foi o único da Honda classificado direto para o Q2, ficando com o oitavo lugar, enquanto seu companheiro de equipe, o brasileiro Diogo Moreira, teve dificuldades e ficou em 17º em um grid de apenas 18 pilotos, devido à ausência do quarteto da Yamaha. O único piloto mais lento que Moreira foi Jake Dixon, substituto de Joan Mir na HRC.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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