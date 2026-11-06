MotoGP: Di Giannantonio é o mais rápido no TL2 do Catar; Moreira é 17º
Enquanto os candidatos ao título Marc Márquez e Jorge Martín garantiram vaga direta para o Q2, Pedro Acosta fará uma rara participação no Q1
Fabio Di Giannantonio mostrou estar em boa forma em uma de suas pistas favoritas, em Losail, na sexta-feira, quebrando o recorde de volta e liderando o segundo treino do GP do Catar de MotoGP. Diogo Moreira, brasileiro da LCR, terminou a sessão em 17º e terá que participar do Q1.
O piloto da VR46 Ducati mostrou-se rápido desde o momento em que colocou um pneu traseiro macio no meio da sessão e, no final, superou o líder do campeonato mundial, Marc Márquez, por 0s142.
No entanto, o segundo melhor tempo foi mais do que suficiente para Márquez avançar para o Q2. Essa foi uma sessão em que ele não apenas se concentrou na configuração de corrida por mais tempo do que a maioria, mas também viu a corrente de transmissão da sua moto voar.
O contratempo de Márquez, a cerca de 27 minutos do fim, mal abalou seu ritmo, e ele voltou imediatamente ao ritmo ideal com sua moto reserva.
Seu principal rival pelo título mundial, Jorge Martín, não teve problemas e ficou entre os 10 primeiros com o sétimo melhor tempo. O piloto da Aprilia foi declarado apto para o fim de semana antes do TL1 e completou um dia inteiro de treinos, embora não sem sentir dor no pulso direito fraturado.
O outro piloto ainda matematicamente na disputa pelo título, Marco Bezzecchi, foi o terceiro mais rápido.
Após uma sequência particularmente infeliz nos últimos tempos, Pecco Bagnaia conseguiu, de repente, se juntar ao companheiro de equipe Márquez na frente do pelotão, registrando o quarto melhor tempo. Seu ritmo ao longo do dia com pneus de corrida sugeriu um verdadeiro retorno à boa forma para o italiano neste fim de semana.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Enquanto Bagnaia surpreendeu com sua velocidade, Pedro Acosta chocou pela falta dela. O espanhol estava simplesmente muito lento na KTM de fábrica e nunca chegou a ameaçar o top 10. Ele conseguiu apenas o 14º melhor tempo da noite, mais de um segundo atrás do ritmo dos líderes.
Havia, no entanto, outros dois representantes da KTM entre os 10 primeiros: Enea Bastianini em sexto com a moto da Tech3 e Brad Binder em décimo pela equipe de fábrica.
Ambas as Aprilias da Trackhouse também se classificaram para a Q2, com Raúl Fernández em quinto e Ai Ogura em nono.
Johann Zarco foi o único da Honda classificado direto para o Q2, ficando com o oitavo lugar, enquanto seu companheiro de equipe, o brasileiro Diogo Moreira, teve dificuldades e ficou em 17º em um grid de apenas 18 pilotos, devido à ausência do quarteto da Yamaha. O único piloto mais lento que Moreira foi Jake Dixon, substituto de Joan Mir na HRC.
TL2 do GP do Catar
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
1'50.406
|175.425
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|17
|
+0.142
1'50.548
|0.142
|175.199
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+0.260
1'50.666
|0.118
|175.013
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|20
|
+0.386
1'50.792
|0.126
|174.814
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
+0.608
1'51.014
|0.222
|174.464
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+0.618
1'51.024
|0.010
|174.448
|7
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|19
|
+0.635
1'51.041
|0.017
|174.422
|8
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|18
|
+0.895
1'51.301
|0.260
|174.014
|9
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|19
|
+0.912
1'51.318
|0.017
|173.988
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+1.003
1'51.409
|0.091
|173.845
|11
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|18
|
+1.041
1'51.447
|0.038
|173.786
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+1.078
1'51.484
|0.037
|173.728
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|20
|
+1.142
1'51.548
|0.064
|173.629
|14
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|22
|
+1.169
1'51.575
|0.027
|173.587
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|22
|
+1.247
1'51.653
|0.078
|173.466
|16
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|20
|
+1.324
1'51.730
|0.077
|173.346
|17
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|19
|
+1.786
1'52.192
|0.462
|172.632
|18
|J. Dixon Repsol Honda Team
|96
|Honda
|19
|
+1.987
1'52.393
|0.201
|172.323
|Ver resultados completos
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