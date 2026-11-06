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MotoGP: Di Giannantonio é o mais rápido no TL2 do Catar; Moreira é 17º

Enquanto os candidatos ao título Marc Márquez e Jorge Martín garantiram vaga direta para o Q2, Pedro Acosta fará uma rara participação no Q1

Richard Asher
Editado:
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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio mostrou estar em boa forma em uma de suas pistas favoritas, em Losail, na sexta-feira, quebrando o recorde de volta e liderando o segundo treino do GP do Catar de MotoGP. Diogo Moreira, brasileiro da LCR, terminou a sessão em 17º e terá que participar do Q1.

O editor recomenda:

O piloto da VR46 Ducati mostrou-se rápido desde o momento em que colocou um pneu traseiro macio no meio da sessão e, no final, superou o líder do campeonato mundial, Marc Márquez, por 0s142.

No entanto, o segundo melhor tempo foi mais do que suficiente para Márquez avançar para o Q2. Essa foi uma sessão em que ele não apenas se concentrou na configuração de corrida por mais tempo do que a maioria, mas também viu a corrente de transmissão da sua moto voar. 

O contratempo de Márquez, a cerca de 27 minutos do fim, mal abalou seu ritmo, e ele voltou imediatamente ao ritmo ideal com sua moto reserva.

Seu principal rival pelo título mundial, Jorge Martín, não teve problemas e ficou entre os 10 primeiros com o sétimo melhor tempo. O piloto da Aprilia foi declarado apto para o fim de semana antes do TL1 e completou um dia inteiro de treinos, embora não sem sentir dor no pulso direito fraturado.

O outro piloto ainda matematicamente na disputa pelo título, Marco Bezzecchi, foi o terceiro mais rápido. 

Após uma sequência particularmente infeliz nos últimos tempos, Pecco Bagnaia conseguiu, de repente, se juntar ao companheiro de equipe Márquez na frente do pelotão, registrando o quarto melhor tempo. Seu ritmo ao longo do dia com pneus de corrida sugeriu um verdadeiro retorno à boa forma para o italiano neste fim de semana.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enquanto Bagnaia surpreendeu com sua velocidade, Pedro Acosta chocou pela falta dela. O espanhol estava simplesmente muito lento na KTM de fábrica e nunca chegou a ameaçar o top 10. Ele conseguiu apenas o 14º melhor tempo da noite, mais de um segundo atrás do ritmo dos líderes. 

Havia, no entanto, outros dois representantes da KTM entre os 10 primeiros: Enea Bastianini em sexto com a moto da Tech3 e Brad Binder em décimo pela equipe de fábrica. 

Ambas as Aprilias da Trackhouse também se classificaram para a Q2, com Raúl Fernández em quinto e Ai Ogura em nono. 

Johann Zarco foi o único da Honda classificado direto para o Q2, ficando com o oitavo lugar, enquanto seu companheiro de equipe, o brasileiro Diogo Moreira, teve dificuldades e ficou em 17º em um grid de apenas 18 pilotos, devido à ausência do quarteto da Yamaha. O único piloto mais lento que Moreira foi Jake Dixon, substituto de Joan Mir na HRC. 

TL2 do GP do Catar

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

1'50.406

   175.425  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

 0.142 175.199  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

 0.118 175.013  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

 0.126 174.814  
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

 0.222 174.464  
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

 0.010 174.448  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

 0.017 174.422  
8 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

 0.260 174.014  
9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

 0.017 173.988  
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

 0.091 173.845  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

 0.038 173.786  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

 0.037 173.728  
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

 0.064 173.629  
14 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

 0.027 173.587  
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

 0.078 173.466  
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

 0.077 173.346  
17 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

 0.462 172.632  
18 United Kingdom J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

 0.201 172.323  
Ver resultados completos

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