Desde o início da temporada 2026 da MotoGP, muitos se perguntam se a Aprilia realmente tem uma vantagem competitiva sobre a Ducati. Se as vitórias no início do ano foram atribuídas aos circuitos e a uma condição melhor com o pneu traseiro, a situação parece ter se equilibrado um pouco mais com a chegada à Europa.

Com isso, a Aprilia soma, até aqui, vitórias com seus quatro pilotos, coroado por um fim de semana dominante em Silverstone, enquanto a Ducati tem triunfos com apenas três de seus seis nomes: Marc Márquez, Álex Márquez e Fabio di Giannantonio.

Em Silverstone, uma pista que favorece os pontos fortes da RS-GP, principalmente a eficiência em curvas de alta, a Aprilia conseguiu algo inédito, com 1-2-3 na classificação, na corrida sprint e no GP do domingo.

Enquanto Gigi Dall'Igna, diretor de competições da Ducati, mostra serenidade, pensando na briga pelo título de 2026, Di Giannantonio aparenta estar mais preocupado.

“Venho dizendo isso há muito tempo: precisamos melhorar nosso pacote, ele é muito bom, mas precisa ser aprimorado porque temos pouca margem”, declarou Di Giannantonio. “Se atacamos demais com a dianteira, acabamos com ela e nossa corrida vai por água abaixo. Para que a dianteira funcione como deveria, sobrecarregamos demais a traseira, então fica difícil de controlar".

“No momento, somos a segunda força. A primeira é a Aprilia; eles são incríveis. Sabíamos que eles eram imbatíveis [em Silverstone], mas a diferença era grande, então precisamos avançar".

Fabio Di Giannantonio sente que sua Ducati tem limites excessivos. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sinto que estamos um pouco estagnados no nosso patamar, que é muito bom; temos boa velocidade, mas não é suficiente se quisermos nos medir a eles e se quisermos vencê-los, porque, atualmente, eles estão nos vencendo. Sem as quedas e os erros, eles talvez tivessem 100 pontos de vantagem. Precisamos dar tudo de nós, acreditando, trabalhando, mantendo a concentração, mas com certeza precisamos progredir".

Para conseguir reverter a tendência, a Ducati precisará melhorar sua moto, o que provavelmente será apenas uma mudança marginal, já que todas as fabricantes já direcionaram seus recursos para o desenvolvimento da moto de 2027, que exige um grande trabalho devido ao novo regulamento.

Mas Aprilia está convencida de que a Ducati continuará trabalhando na GP26, e Di Giannantonio quer acreditar nisso.

“Espero sinceramente que possamos progredir”, comentou o italiano. “A Aprilia vem fazendo um excelente trabalho há um ano. Agora, vemos que os quatro pilotos estão sempre lá. Aparecemos algumas vezes entre eles, mas, atualmente, estamos um degrau atrás. Isso está muito claro".

“Para mim, [Silverstone] não foi um sinal de alerta: venho dizendo desde a segunda corrida da temporada que a Aprilia fez um trabalho melhor do que nós, talvez nas férias ou desde o fim da temporada passada. Eles estão à nossa frente. Precisamos encontrar maneiras de melhorar a moto, tentar introduzir novidades".

Fabio Di Giannantonio carece de soluções para melhorar sua Ducati. Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

“A moto é a mesma para todos nós. Pecco [Bagnaia], Álex e eu, mudamos tudo na moto várias vezes, mas esse é o resultado. Se quisermos vencer corridas, precisamos progredir. Nossa moto é certamente excelente, funciona muito bem em todos os lugares, mas não somos capazes de vencer no momento".

Di Giannantonio sabe identificar claramente os pontos fracos de sua moto. Segundo ele, a potência está presente, mas é o chassi que deixa a desejar. Isso se manifesta na entrada das curvas e causa derrapagens que aceleram o desgaste dos pneus.

“O motor funciona muito bem. Eu digo o tempo todo que nos falta uma dianteira precisa. Não conseguimos fazer a moto agir como deveria. É preciso melhorar o chassi. A Aprilia faz a diferença no desgaste dos pneus, na maneira de abordar as curvas. Dá para fazer isso por três ou quatro voltas, depois começamos a perder a dianteira ou a traseira".

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