Fabio di Giannantonio foi o mais rápido no treino principal desta sexta-feira que visa o GP da Alemanha da MotoGP. O italiano cravou o recorde da pista com 1min19s071, já nos segundos finais da sessão.

Não só o líder surpreendeu, mas a diferença para os rivais. Álex Márquez ficou a 0s337 do P1. Marc Márquez, que ficou boa parte do treino na frente, teve que se conformar com o terceiro lugar, a 0s390.

Fabio Quartararo foi o quarto colocado, seguido por Pedro Acosta.

O treino livre 3 acontece neste sábado, às 5h10, com o quali iniciando às 5h50. A corrida sprint tem previsão de começar às 10h, com a corrida principal no domingo, às 9h (todos os horários de Brasília).

Resultados

