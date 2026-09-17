MotoGP - Di Giannantonio rejeita teoria das “pistas da Aprilia ou da Ducati”: “Márquez está calando todo mundo” 

Fabio Di Giannantonio acredita que, no fim das contas, os pilotos estão fazendo mais diferença do que as características da pista na disputa entre a Ducati e a Aprilia na temporada 2026 da MotoGP, um deles em especial: Marc Márquez.

2026 tem oscilado entre as duas fabricantes italianas da categoria rainha, com a Aprilia RS-GP se mostrando mais forte em curvas rápidas e fluidas, enquanto a Ducati GP26, tem melhor desempenho em traçados com muitas paradas e arrancadas.

Isso fez com que o calendário fosse, na prática, dividido em corridas que devem se adequar melhor à Aprilia ou à Ducati, com base no traçado e nas características de cada pista.

Embora Di Giannantonio não negue que certos circuitos possam favorecer uma moto mais do que outra, ele acredita que a recente sequência de bons resultados de Marc Márquez — incluindo cinco vitórias nos últimos sete GPs — prova que isso não será o fator decisivo na disputa pelo título.

“Na minha opinião, procurar pistas que favoreçam a Ducati ou a Aprilia é algo que interessa particularmente a vocês, jornalistas, assim como eu costumava ouvir as pessoas falarem sobre ‘pistas da Honda’ ou ‘pistas da Yamaha’”, disse o italiano, que pilota a mesma GP26 de fábrica que Márquez.

“Há pilotos incríveis nas duas montadoras, e quem fizer o melhor trabalho vence. Essa é a verdade. A Aprilia está fazendo um ótimo trabalho e alcançou ótimos resultados em algumas pistas, mas a verdade é que Márquez está calando a boca de todo mundo. Tudo depende de como você trabalha na moto".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Di Giannantonio foi o piloto de melhor desempenho da Ducati durante grande parte da primeira metade da temporada, e sua consistência o tornou um candidato improvável ao título antes do ressurgimento de Márquez.

No entanto, ele não conseguiu subir ao pódio em nenhuma corrida de domingo desde sua vitória no GP da Catalunha, em maio, o que o deixou 51 pontos atrás dos líderes empatados do campeonato, Márquez e Jorge Martín.

Em Misano, ele se classificou logo atrás da primeira fila, em quarto lugar, mas uma largada ruim o deixou em décimo na primeira volta. Ele se recuperou e terminou em sétimo, mais de 20s atrás do vencedor da corrida, Márquez.

No Circuito de Misano, 'Diggia' admitiu que está com sentimentos contraditórios diante do GP da Áustria deste fim de semana, já que seus resultados recentes não refletem seu ritmo real.

“Estamos mostrando boa velocidade, muitas vezes excelente, em todas as pistas. É uma pena o que aconteceu neste fim de semana, porém, porque, na minha opinião, fizemos tudo certo".

“No sábado, estávamos próximos da primeira fila na classificação e, depois, do pódio; e no domingo, eu poderia ter feito uma ótima corrida".

“Chegaremos à Áustria com um ânimo negativo, mas apenas porque uma série de coisas ruins se acumularam. Na minha opinião, o ânimo deveria estar alto. Estamos em quarto lugar no campeonato mundial e estamos fazendo um ótimo trabalho. Então, vamos para a Áustria com o ânimo em alta, porque podemos nos sair bem".

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