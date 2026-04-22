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Piloto da VR46 é melhor nome da marca italiana em 2026, com um pódio no GP do Brasil

Redação Motorsport.com
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar de ainda competitiva, a Ducati deixou de ser a referência na temporada 2026 da MotoGP, com o 'trono' sendo tomado pela rival Aprilia. Fabio di Giannantonio, melhor piloto da marca italiana no ano, revelou um dos pontos que GP26 deve ser aprimorada para o GP da Espanha.

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Na prévia da etapa em Jerez, o piloto da VR46 avaliou positivamente as expectativas para a prova espanhola: “Estamos de volta à Europa, a caminho de Jerez. É uma pista que todos conhecemos muito bem, e será muito interessante voltar ao Velho Continente".

"Costumava-se dizer que o campeonato mundial começava na Europa, mas, para nós, a temporada já começou muito bem. Estamos pilotando bem, é um bom momento tanto com a equipe quanto com a moto”.

 'Diggia', que conquistou um pódio no GP do Brasil, disse que o período de quase um mês sem corridas foi de trabalho na fábrica e, em especial, um dos pontos fracos da moto de 2026 da Ducati.

“Nos últimos dias, aqui na fábrica, temos trabalhado para encontrar maneiras de explorar melhor a dianteira para frear a moto e fazer curvas mais fechadas, e ter um pacote ainda melhor para as corridas”.

“O objetivo é continuar tendo as mesmas sensações do início da temporada, que me permitem andar rápido”, concluiu.

MOTOGP DE VOLTA! Bezzecchi DOMINA? MÁRQUEZ se recupera? TUDO do GP da ESPANHA com HAMILTON RODRIGUES

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