Diogo Moreira chega ao GP de Portugal de MotoGP com uma perspectiva positiva em relação à sua condição física. Em entrevista antes da etapa em Portimão, o brasileiro da LCR afirmou que apresentou evolução nos últimos dias e acredita estar em boas condições para enfrentar o fim de semana, embora ainda precise de alguns cuidados com o problema no nervo do cotovelo.

Segundo Moreira, a evolução foi progressiva, e o piloto explicou que precisa aquecer bem antes de aumentar a intensidade, já que sente dores quando começa a pilotar em ritmo muito forte.

“Cada dia estou melhor. A verdade é que estou muito bem. Tenho que aquecer bem e ir de menos a mais, porque, se saio a fundo, dói. Mas, depois que aqueço, já está tudo bem”, explicou Diogo.

O brasileiro também confirmou que precisará passar por um tratamento específico na região depois do encerramento da temporada. A intenção é aproveitar o intervalo entre os campeonatos para resolver o problema e iniciar 2027 sem as mesmas limitações.

“Vou ter que fazer, porque, no fim das contas, para o ano que vem vai melhorar. Não posso fazer agora porque não tenho tempo. Entre uma corrida e outra não dá. Então vou esperar terminar a temporada e farei isso depois do teste”, afirmou o futuro piloto da Honda.

Balanço positivo como estreante

Moreira também fez uma avaliação positiva de sua primeira temporada na MotoGP. O brasileiro reconheceu que não esperava uma adaptação tão boa, mas destacou o trabalho realizado e afirmou que pretende terminar o campeonato em alto nível.

“Fizemos uma temporada muito boa para um estreante. Agora quero terminar bem. Restam duas corridas e acho que posso fazer um bom trabalho nelas”, disse o piloto do Brasil.

Nova moto

Diogo citou a atividade prevista para Valência, em 1º de dezembro, como uma oportunidade para começar a avaliar o novo equipamento, de 850cc. Ainda assim, destacou que uma comparação mais precisa só será possível nos testes da Malásia, no início do próximo ano.

“Com os tempos dos testes da Áustria podemos dizer que estamos 'de volta', mas não sabemos onde estamos realmente. Até os testes da Malásia, no ano que vem, não teremos essa resposta”, avaliou.

Moreira também comentou as mudanças previstas para o próximo período, com uma nova motocicleta, pneus diferentes e alterações no formato das classificações. Para ele, o conjunto de novidades aumenta a motivação de todos os pilotos.

Sobre o esforço físico exigido pelo novo equipamento, o brasileiro reconheceu que a moto é menos exigente, mas ponderou que o formato do fim de semana pode tornar a programação mais intensa, com duas sessões classificatórias e a corrida sprint.

“É verdade que a moto é menos física, mas o fim de semana será pior. Teremos duas classificações e a sprint, então será tudo muito mais intenso”, concluiu.

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