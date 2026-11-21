O sábado em Portimão não foi fácil para o brasileiro Diogo Moreira. O piloto da LCR Honda teve uma queda feia na classificação da MotoGP em Portugal e durante a sprint, acabou abandonando depois de três voltas.

Após a corrida, Moreira conversou com a mídia e revelou que estava sentindo bastante dor por conta da forte queda sofrida na reta final do Q1 - momento em que ele liderava a sessão e vinha para mais uma volta rápida, calçado de pneus slicks.

"É, hoje foi uma queda e tanto. Não tenho nada quebrado. Estou sentindo dor agora, sinto dor por todo o corpo, mas é porque estou com frio agora. Tive sorte porque foi uma queda feia. É uma curva rápida e, além disso, foi logo na entrada", relatou.

O piloto brasileiro deu mais detalhes do que colabrou para o acidente. A condição mista da pista naquela altura - alternando entre molhada e seca - foi um dos principais fatores.

"Toquei na linha branca que estava um pouco molhada. Mas, na volta anterior, eu passei por ela e não aconteceu nada. Mas é assim mesmo. O problema foi que, quando tentei voltar para dentro da pista, toquei em uma parte molhada e perdi a aderência. Então, não foi por canta da zebra, foi por conta da linha branca", apontou.

A situação que já era complicada, só piorou. Moreira precisou utilizar a moto reserva na sprint, mas sua participação só durou três voltas.O equipamento apresentou problemas e o representante da LCR Honda teve que abandonar a corrida. O motivo da perda de desempenho ainda não foi descoberto, revelou Diogo.

"Na corrida a moto estava funcionando bem, só naquela volta que tivemos alguns problemas com a moto. Eles estão verificando o que aconteceu e ainda não sabemos bem, mas a moto parou. Foi uma pena porque eu me sentia bem na corrida."

O GP de Portugal de MotoGP acontece neste domingo, a partir das 10h do horário de Brasília com Diogo Moreira largando de 11º e Marc Márquez podendo garantir mais um título na categoria.

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