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Piloto francês, um dos mais experientes do grid da MotoGP, vê a possibilidade de chuva como um fator surpresa para a Honda no Brasil

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Para Johann Zarco, Diogo Moreira pode ser uma "grande surpresa" do GP do Brasil de MotoGP neste fim de semana, em Goiânia, por mais que o seu jovem companheiro de LCR ainda esteja realizando sua segunda corrida na classe-rainha do Mundial de Motovelocidade.

Leia também:

Diogo fez sua estreia na classe-rainha há três semanas, no GP da Tailândia, e já conquistou um bom resultado, pontuando em sua primeira prova ao terminar em 13º, enquanto Zarco ficou na 11ª posição.

Agora, o brasileiro chega para sua segunda corrida na MotoGP no retorno da categoria ao Brasil após mais de duas décadas, chegado de expectativas em torno de sua performance em uma pista na qual já correu no passado, antes de sua ida à Europa.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em evento realizado em São Paulo, Zarco descreveu sua relação com Diogo como "ótima".

"Tenho uma ótima relação com o Diogo. Gosto muito dele. Ele possui um talento natural na moto. Ele tem apenas 21 anos, creio eu. Mas ele demonstra muita maturidade. Admiro isso. Talvez eu tente aprender com ele. Ele pode aprender comigo, mas eu aprenderei com ele nestes anos".

Falando sobre o GP do Brasil, Zarco espera uma performance forte tanto dele quanto do brasileiro, por mais que ele ainda seja um novato na categoria.

"Gostaria de ter um resultado expressivo no Brasil. Acredito que o Diogo pode ser forte, pode ser uma grande surpresa. É apenas a segunda corrida dele, mas nunca sabemos se podemos ter uma boa surpresa. E gostaria de ter dois resultados fortes, o do Diogo e o meu, para a equipe LCR".

"A melhor preparação é assistir a vídeos da pista, para conhecê-la, e eu fiz isso, então já conheço a pista. Na moto, a primeira sessão da sexta é a mais importante e é quando temos um novo traçado, diferentes asfaltos, diferentes marcas de motos, então pode haver uma grande diferença no acerto da moto, porque quando você conhece perfeitamente o traçado, todos os acertos são muito similares, mesmo que a moto seja diferente, porque é específico para um traçado, mas neste caso, todos se adaptarão o mais rápido possível, então podemos ter algumas surpresas e talvez nossa moto Honda possa fazer a diferença". 

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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