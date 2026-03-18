Mesmo com um bom resultado em sua estreia na MotoGP, o brasileiro Diogo Moreira sabe que ainda tem um longo caminho pela frente antes de estar em plena conexão com a moto 1000cc da categoria, e revelou quais são seus pontos fracos neste momento.

No GP da Tailândia, realizado no início de março, Diogo manteve uma performance sólida e, ao capitalizar em cima dos abandonos, conseguiu pontuar logo em sua estreia, terminando em 13º. Para comparação, o outro novato do ano, Toprak Razgatlioglu, da Pramac, ficou fora do top 15 em Chang. Mas Moreira mantém os pés no chão, e admite que ainda não está plenamente adaptado à moto.

Em evento realizado nesta semana em São Paulo, Moreira respondeu a uma pergunta feita pelo Motorsport.com sobre os principais desafios em sua adaptação à moto 1000cc da categoria.

"É uma moto com muita eletrônica dentro do motor. Então eu estou tendo dificuldade em entender essa eletrônica. Acho que é o principal ponto que a gente tem que estar mais concentrado. É uma moto que anda muito na reta, a gente viu uma velocidade absurda no final da reta, então tem muita potência no motor".

"E na parte do freio também é um pouquinho difícil de entender. O freio é de carbono, então a gente tem que esquentar bem antes de começar qualquer sessão no fim de semana, mas eu acho que a gente está em um caminho bastante positivo. Fizemos umfim de semana positivo na Tailândia, e a gente tem todo o ano para seguir acreditando".

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