Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Rally
Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Fórmula 1
Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

F1: Aston Martin pede à imprensa que evite fazer perguntas "polêmica" aos pilotos da equipe

Fórmula 1
GP da China
F1: Aston Martin pede à imprensa que evite fazer perguntas "polêmica" aos pilotos da equipe

MotoGP: Organização do GP do Brasil elogia drenagem do Autódromo de Goiânia após forte chuva

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Organização do GP do Brasil elogia drenagem do Autódromo de Goiânia após forte chuva

NASCAR Brasil: Mobil e Full Time apresentam layout do carro de Murilo Rocha

NASCAR Brasil
DUELO - Circuito Panamericano Pirelli
NASCAR Brasil: Mobil e Full Time apresentam layout do carro de Murilo Rocha

Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

MotoGP
GP do Brasil
Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

Piloto da LCR disputa neste fim de semana sua segunda corrida na classe-rainha na frente do público brasileiro

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Mesmo com um bom resultado em sua estreia na MotoGP, o brasileiro Diogo Moreira sabe que ainda tem um longo caminho pela frente antes de estar em plena conexão com a moto 1000cc da categoria, e revelou quais são seus pontos fracos neste momento.

Leia também:

No GP da Tailândia, realizado no início de março, Diogo manteve uma performance sólida e, ao capitalizar em cima dos abandonos, conseguiu pontuar logo em sua estreia, terminando em 13º. Para comparação, o outro novato do ano, Toprak Razgatlioglu, da Pramac, ficou fora do top 15 em Chang. Mas Moreira mantém os pés no chão, e admite que ainda não está plenamente adaptado à moto.

Em evento realizado nesta semana em São Paulo, Moreira respondeu a uma pergunta feita pelo Motorsport.com sobre os principais desafios em sua adaptação à moto 1000cc da categoria.

"É uma moto com muita eletrônica dentro do motor. Então eu estou tendo dificuldade em entender essa eletrônica. Acho que é o principal ponto que a gente tem que estar mais concentrado. É uma moto que anda muito na reta, a gente viu uma velocidade absurda no final da reta, então tem muita potência no motor".

"E na parte do freio também é um pouquinho difícil de entender. O freio é de carbono, então a gente tem que esquentar bem antes de começar qualquer sessão no fim de semana, mas eu acho que a gente está em um caminho bastante positivo. Fizemos umfim de semana positivo na Tailândia, e a gente tem todo o ano para seguir acreditando".

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

F1 - Bortoleto via potencial para pontuar na China e delimita objetivo futuro para Audi: "Completar as corridas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Bortoleto via potencial para pontuar na China e delimita objetivo futuro para Audi: "Completar as corridas"

F1: Antonelli converte pole em vitória no GP da China e Hamilton faz primeiro pódio pela Ferrari; Bortoleto não larga

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Antonelli converte pole em vitória no GP da China e Hamilton faz primeiro pódio pela Ferrari; Bortoleto não larga

F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China; McLaren também fica fora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Com problemas no carro, Bortoleto não disputa o GP da China; McLaren também fica fora

Últimas notícias

MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira revela quais as maiores dificuldades em sua adaptação à moto

MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Diogo Moreira "pode ser uma grande surpresa" em Goiânia, diz Zarco

Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Rally
Lucas Moraes fica em 6º lugar na abertura do Rally de Portugal

Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1

Fórmula 1
Audi: Ainda é muito cedo para termos equipes clientes na F1