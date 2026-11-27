O paddock da MotoGP e os fãs continuam tentando assimilar a aposentadoria inesperada de Marc Márquez, anunciada pelo recém-coroado decacampeão mundial antes dos primeiros treinos livres do GP de Valência. Gigi Dall’Igna, diretor-geral da Ducati, afirmou que respeita a decisão do astro espanhol e que vai pensar em um substituto apenas na segunda-feira, depois do encerramento da temporada 2026.

O multicampeão encerrará uma longa trajetória, que ele engrandeceu há menos de uma semana com seu último título em Portimão, afetado por lesões, especialmente no ombro direito lesionado, mas também por uma diplopia, ou visão dupla, que reapareceu em alguns momentos desta temporada. Tal fato não era de conhecimento público até que o próprio #93 o anunciou nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa.

O anúncio pegou de surpresa a todos, incluindo a própria Ducati, com a qual Márquez tinha um contrato de dois anos, válido até o final de 2028, com a fabricante italiana se preparando para desfrutar de uma das parcerias mais fortes de sua história, que uniria Marc a Pedro Acosta a partir de terça-feira, no primeiro teste com as motos de 850cc.

Dall’Igna falou nesta sexta-feira à DAZN sobre a decisão do piloto com quem ele mais ansiava trabalhar, para que ele testasse uma de suas criações. O renomado engenheiro deixou claro que a Ducati respeita a decisão de Márquez e elogiou sua carreira esportiva.

“É preciso respeitar a decisão do piloto. Ele é o maior campeão que existe e é uma pessoa, então respeitamos sua decisão”, começou Dall'Igna. “Com certeza será difícil ver a MotoGP sem o Marc, mas o Marc também perde muito".

“Porque foi ele quem decidiu se afastar com saudade, não porque quisesse, mas porque começava a sentir o peso de tudo o que havia acontecido com ele. Este fim de semana é justo dedicá-lo a ele. Marc é Marc, e quanto mais você o conhece, mais entende a profundidade de sua grandeza. Estou muito orgulhoso de ter podido trabalhar com ele”.

Por fim, resta agora a incógnita de quem substituirá Márquez, sendo de se esperar que a fabricante italiana recorra a alguém de seu elenco de pilotos, entre suas equipes satélites. Dall’Igna disse que pensará na decisão sobre a substituição somente na segunda-feira, assim que o GP de Valência terminar.

“É verdade que agora temos que pensar em outro piloto, mas temos um tempinho para refletir sobre isso. Não muda nada pensar nisso hoje ou na segunda-feira. Prefiro pensar nisso na segunda-feira e, agora, pensar no Marc”, concluiu.

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