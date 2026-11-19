A Honda confirmou nesta quarta-feira (18) a ausência de Joan Mir do GP de Portugal de MotoGP deste fim de semana, com Jake Dixon sendo novamente escalado para substituí-lo.

Dixon foi convocado como substituto pela HRC após uma performance impressionante no GP do Catar, onde terminou dentro da zona de pontos em 14º e teve um bom desempenho em comparação com outros pilotos Honda.

Portimão marcará apenas a quarta participação do britânico na categoria principal, depois de ele ter disputado dois GPs pela Petronas SRT em 2021 antes de retornar à Moto2.

Dixon permaneceu na classe intermediária até o ano passado, conquistando sete vitórias no total e tendo como melhor resultado no campeonato um quinto lugar, antes de substituir Iker Lecuona na equipe de fábrica da Honda no WSBK.

Por coincidência, Lecuona também estará no grid da MotoGP em Portimão, substituindo o lesionado Francesco Bagnaia na Ducati de fábrica. A terceira ausência do grid neste fim de semana é Toprak Razgatlioglu. O turco está fora do restante do ano para tratar o ombro, com Augusto Fernández ocupando seu lugar na Pramac.

Embora a Honda anteriormente pudesse chamar Aleix Espargaró e Takaaki Nakagami para atuar como substitutos, as lesões deles e o compromisso com o projeto do desenvolvimento da nova 850cc levaram a fabricante a olhar para seu elenco do WSBK em busca do substituto de Mir.

Jake Dixon HRC Honda Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Enquanto Joan Mir continua sua recuperação mirando um retorno em Valência, estamos novamente felizes em receber o sempre sorridente Jake Dixon para o GP de Portugal”, disse a Honda. “O piloto da HRC no WSBK buscará construir sobre as bases estabelecidas no Catar".

Mir está fora de ação desde o GP da Áustria, em setembro, após relatar fadiga severa e tontura. Embora inicialmente não tenha relatado tais problemas em seu retorno no GP da Malásia do mês passado, essas questões ressurgiram novamente antes do fim de semana terminar, levando-o a se concentrar em sua recuperação.

O campeão de 2020 agora espera retornar no GP de Valência, de 27 a 29 de novembro, para disputar sua última corrida pela Honda e pilotar a moto 850cc da Ducati pela primeira vez no teste pós-corrida no Circuit Ricardo Tormo em 2 de dezembro. O espanhol se juntará à Gresini no próximo ano como parte de uma dupla totalmente nova ao lado de Dani Holgado.

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