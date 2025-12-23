Mais de dois meses após a lesão que encerrou sua temporada 2025 na MotoGP, o heptacampeão da classe rainha, Marc Márquez, finalmente pôde voltar a pilotar uma moto nesta segunda-feira (22) em sessão que contou com a participação do brasileiro Diogo Moreira.

Na semana passada, Márquez anunciou em um evento de fim de ano da Ducati que voltaria a pilotar já nos próximos dias e, na segunda, subiu em uma moto de motocross - uma 450 Desmo - para dar suas primeiras voltas desde o acidente no GP da Indonésia.

Em suas contas nas redes sociais, Márquez postou uma série de fotos que o mostram no Circuito de Alcarrás, acompanhado de seu irmão e vice-campeão mundial Álex Márquez e do novo piloto da Honda , Moreira. As fotos são acompanhadas de uma breve mensagem.

"Primeiro dia na moto", escreve Márquez. "Muito trabalho pela frente, mas chegou a hora de começar a acumular horas e sensações. Passo a passo!".

Como lembrete, as regras impedem que o piloto espanhol volte a pilotar uma moto de MotoGP antes do teste de Sepang, que será realizado no início de fevereiro.

Márquez se machucou na primeira volta do GP da Indonésia, quando foi atingido pela Aprilia de Marco Bezzecchi. Uma lesão nos ligamentos e uma pequena fratura no ombro direito foram detectadas. A princípio, parecia que a operação poderia ser evitada, mas no final o piloto da Ducati foi submetido a uma operação "devido ao risco de instabilidade permanente" no braço afetado por sua grave lesão em 2020.

