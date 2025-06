Hervé Poncharal está se preparando para entregar as rédeas? No final de 2022, o dono da Tech3 entregou o cargo de chefe de equipe de MotoGP a Nicolas Goyon, mantendo-se muito presente no paddock. Poncharal também acabou de passar a presidência da IRTA, a associação das equipes, para Lucio Cecchinello e agora se fala de uma possível venda do time para nomes como Gunther Steiner, ex-chefe da Haas na Fórmula 1.

Os rumores de interesse Steiner, mais conhecido por ter dirigido a Haas na F1, mas que também foi responsável pela Jaguar e depois pela Red Bull no campeonato, bem como pela Prodrive nos ralis e pela Red Bull na NASCAR. O italiano poderia investir ao lado de parceiros americanos e, sem confirmar especificamente esses rumores, Poncharal mencionou as discussões em andamento.

"Há várias pessoas, de vários lugares, da Fórmula 1, de outras [fontes] de investimento [que estão interessadas]", disse Poncharal ao Crash.net. "Mas há um nome que aparece o tempo todo, que é o de Günther Steiner. Então, sim, estamos conversando com Steiner, que é muito simpático. Ele é muito direto e eu também gosto disso. Ele tem muita experiência em esportes a motor".

Devemos deduzir disso que a Tech3 está à venda? Poncharal, no mínimo, confirma a disposição de explorar diferentes opções para o futuro de sua equipe, sabendo que, por já ter um lugar no grid e toda a infraestrutura necessária, um investimento é "mais interessante do que começar do zero" para as partes interessadas.

"Mas, no momento, é apenas uma discussão e as pessoas me dizem qual é a visão delas, o que gostariam de fazer. Pode ser como um investimento, como um parceiro com uma participação minoritária... Ou ter uma missão para ajudar a encontrar patrocinadores".

Os pilotos da Tech3 nesta temporada são Maverick Viñales e Enea Bastianini. Foto de : Imagens da KTM

"Eu também tenho algumas ofertas para comprar a Tech3, para dirigir a equipe comigo e ajudá-los a fazer a transição. Tenho muitas opções sobre a mesa no momento e acho que é muito importante estudá-las em casa, manter a calma, verificar com meus conselheiros, minha equipe também, porque a Tech3 foi criada em 1989 e as pessoas nos ajudaram a estar onde estamos hoje".

Um futuro dependente da KTM

O futuro da Tech3 também dependerá das decisões da KTM. Recentemente, a marca austríaca obteve fundos da Bajaj Auto, um de seus acionistas, o que a está ajudando a se reerguer após suas grandes dificuldades financeiras. No entanto, seu envolvimento na MotoGP continua incerto após 2026, e o fornecimento de uma equipe satélite ainda mais.

Poncharal deve "permanecer na zona verde" financeiramente e espera para saber mais: "Tenho que esperar para saber o que a KTM decidirá sobre a forma como a empresa será gerenciada. Sabemos que a empresa agora está salva, graças ao investimento da Bajaj e aos fundos injetados pelo parceiro indiano. Mas não conhecemos sua estratégia. Eles vão querer continuar competindo? Sim, mas em que escala?"

Por enquanto, Poncharal está, acima de tudo, pedindo às pessoas que não acreditem em todos os rumores: "Houve muitas pessoas falando sobre coisas que eu teria dito entre os caminhões, coisas que não eram verdadeiras, [que disseram] que eu já havia vendido nossa equipe. Também ouvi que seríamos uma equipe Honda, e no dia seguinte, no Instagram, li [um acordo com] Steiner e Ducati!"

