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Pentacampeão do Mundial de Motovelocidade apontou que, para ser campeão, precisa vencer todos, independente se é ou não companheiro de equipe

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A ida de Pedro Acosta para a Ducati em 2027 já é esperada, mas ainda não foi confirmada, assim como a permanência de Marc Márquez na equipe italiana. Sobre tais rumores, o pentacampeão do Mundial de Motovelocidade, Mick Doohan, afirmou que o desafiante é o jovem piloto, não o atual campeão da MotoGP.

Leia também:

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Doohan afirmOU que Márquez está focado em si: “Não houve nenhum anúncio oficial, e não posso comentar sobre rumores, mas posso dizer que, como piloto, seja na minha época ou na de Marc Márquez, Marc está focado em si mesmo”.

“Para vencer uma corrida ou o Campeonato Mundial, você precisa vencer todos, incluindo seu companheiro de equipe. Os melhores pilotos não se importam com quem é seu companheiro de equipe”.

“O mesmo vale para a F1. [Max] Verstappen não se preocupa com quem é seu companheiro de equipe. O companheiro de equipe [que está chegando] é quem precisa se preocupar mais com a vitória do que aquele que já está estabelecido".

Former MotoGP World Champion Michael Doohan

Foto de: Piotr Zajac / NurPhoto via Getty Images

No entanto, o australiano destacou a qualidade do jovem piloto da KTM e que o possível duelo vai ser acirrado: “Acosta tem um talento incrível. O que ele está fazendo com a KTM é impressionante. Vai ser difícil para os dois. Ambos são espanhóis e incrivelmente talentosos”.

“Marc não será mais jovem, e você tem o jovem ganhando experiência, que é incrivelmente rápido e quer vencer o veterano, que é Marc. Da mesma forma, Marc não quer ser derrotado pelo jovem".

“Mas se [Acosta] se tornar um piloto da Ducati... isso não importaria. Se Bezzecchi subisse naquela moto, seria a mesma coisa”, reiterou Doohan.

SECA de MÁRQUEZ pode tirá-lo da DUCATI? OGURA na mira da YAMAHA, ACOSTA, Moto1000, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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