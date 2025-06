MotoGP: Dovizioso assume nova posição na Yamaha

A Yamaha anunciou a contratação de Andrea Dovizioso como piloto de testes da MotoGP, bem como consultor de desempenho do piloto até 2027, antes do GP da Itália neste fim de semana.

O ex-piloto de fábrica da Ducati faz um retorno oficial depois de se aposentar do grid da MotoGP em 2022. Dovizioso estava testando para a Yamaha ad hoc, tendo se juntado ao fabricante no teste de Sepang durante os preparativos da pré-temporada em fevereiro.

Como o chefe da Ducati MotoGP, Davide Tardozzi, certa vez o rotulou de "Professor Dovi" devido à sua abordagem calculista ao trabalho, o diretor administrativo da equipe de fábrica da Yamaha, Paolo Pavesio, comentou que Dovizioso ajudou a impulsionar as fortunas da Yamaha.

"Dovi não é apenas uma lenda da MotoGP com excelentes habilidades de pilotagem, mas também possui conhecimento técnico e pode dar feedback eficaz aos engenheiros", disse Pavesio. "Isso o torna um piloto de testes ideal, com certeza, mas vimos a oportunidade de fazer mais uso de seus talentos dentro do projeto de MotoGP da Yamaha".

"Além de ele assinar como piloto de testes, o que acreditamos ser fundamental para o nosso programa de desenvolvimento de motos de MotoGP, também estamos entusiasmados em vê-lo assumir a nova função de consultor de desempenho de piloto. Isso permitirá que a Yamaha reúna com sucesso dados cruciais e compartilhe com eficiência as percepções entre os quatro pilotos da Yamaha MotoGP e os engenheiros da Yamaha".

Dovizioso também está antecipando amplamente seu papel na equipe Yamaha, já que ele pretende se juntar à busca pelo desempenho.

Andrea Dovizioso, piloto de testes da Yamaha Factory Racing e consultor de desempenho do piloto Foto de: Yamaha MotoGP

Dovizioso disse: "Sinto-me completamente confortável no papel que definimos em conjunto com a Yamaha, com o objetivo de maximizar minha contribuição para esse importante projeto. Em ambas as capacidades, como piloto de testes e consultor de desempenho do piloto, eu me vejo como um elo fundamental entre os vários participantes envolvidos no processo de desenvolvimento".

"Meu objetivo será criar uma forte sinergia entre os pilotos e a equipe, aproveitando minha experiência tanto na pista quanto dentro da garagem".

"Estamos bem cientes de que essa jornada será moldada por muitos pequenos detalhes que precisam de atenção, mas também temos uma visão clara do resultado que queremos alcançar e sabemos o nível de dedicação necessário para chegar lá".

A Yamaha não fez nenhuma menção a Cal Crutchlow em seu anúncio, que tem contrato como piloto de testes até o final de 2026.

