MotoGP: Ducati confirma renovação de Marc Márquez por duas temporadas

Com a assinatura do acordo comercial, a porteira do mercado de pilotos de 2027 da MotoGP finalmente foi aberta. A partir de agora, muitos anúncios de contratações e/ou renovações que todos já sabiam serão oficializadas pelas equipes. E, para a surpresa de ninguém, foi a Ducati quem deu o primeiro passo, confirmando a renovação de Marc Márquez.

Por se tratar de um documento vital para a operação da MotoGP e que basicamente confirma a presença das marcas e das equipes satélites no grid entre 2027 e 2031, a demora na assinatura fez com que o mercado de pilotos ficasse represado desde o início do ano.

Até o fim de semana do GP da República Tcheca, apenas quatro nomes já estavam oficialmente confirmados no grid de 2027: Marco Bezzecchi na Aprilia, Johann Zarco na LCR, Toprak Razgatlioglu na Pramac e Diogo Moreira com a Honda, mas sem a confirmação se seguirá na LCR ou se será promovido à equipe de fábrica.

Com a assinatura do acordo comercial, confirmada na semana antes do GP da República Tcheca, o caminho ficou livre para os anúncios, e a Ducati fez o anúncio um dia depois do teste oficial em Brno, o primeiro com as motos 850cc e os novos pneus Pirelli.

Atual campeão da MotoGP, Marc Márquez segue com a Ducati para um contrato de mais duas temporadas, que pode ser o último da carreira do espanhol, atualmente com 33 anos.

Márquez já afirma há tempos que considera a aposentadoria, motivado pelas diversas lesões que sofreu ao longo da carreira e que prejudicam sua performance na pista.

As dúvidas sobre o que ele e a Ducati poderiam fazer em 2026 em meio a um forte início de temporada da Aprilia deixavam no ar a possibilidade de Márquez voltar atrás e anunciar sua aposentadoria já no fim deste ano, mas o crescimento recente da dupla, com duas vitórias consecutivas na Hungria e na República Tcheca animam novamente o espanhol.

Márquez, que geralmente minimiza seu sucesso, não conseguiu esconder o ânimo após a vitória em Brno, afirmando que está na briga pelo título de 2026, tendo tirado 62 pontos da vantagem de Marco Bezzecchi em apenas 2 corridas, com 40 restantes e 13 etapas ainda pela frente no campeonato.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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