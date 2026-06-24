Agora é oficial: a Ducati confirmou na manhã desta quarta-feira (24) a saída de Francesco Bagnaia da equipe oficial ao final de 2026, abrindo caminho para o anúncio da chegada de Pedro Acosta, enquanto o italiano deve ter como destino a Aprilia na temporada 2027 da MotoGP.

O anúncio da saída de Pecco vem pouco após a Ducati confirmar a renovação de Marc Márquez por mais dois anos. Mas esta confirmação não é necessariamente uma surpresa, devido aos meses difíceis que o italiano vive desde a chegada do espanhol à equipe oficial da marca italiana.

No ano passado, Márquez dominou a temporada e conquistou seu sétimo título na MotoGP, enquanto Bagnaia terminou em quinto lugar, 257 pontos atrás, em um ano atípico para ele, sendo ele antes era o principal piloto da Ducati.

O italiano foi fundamental para trazer de volta os dias de glória da fabricante, ao encerrar um jejum de 15 anos sem títulos ao se tornar campeão em 2022, antes de vencer novamente em 2023.

Por isso, a Ducati pretende dar uma despedida digna ao seu piloto de maior sucesso na história, após oito temporadas pilotando uma Desmosedici, seis delas na equipe de fábrica.

“Pecco é um daqueles pilotos com quem a química foi imediata”, disse o chefe da Ducati, Gigi Dall’Igna. “Nós o identificamos e já queríamos contar com ele desde muito jovem para construir um projeto em torno dele. Ele era rápido, mas, acima de tudo, inteligente. O objetivo era levar a Desmosedici ao mais alto nível de seu potencial e, juntos, conseguimos isso".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

“Nos relacionamentos, nem sempre é fácil reconhecer e entender quando um ciclo chegou ao fim e a mudança se torna necessária. O vínculo profundo e o carinho mútuo entre nós não vão mudar, e isso será fundamental para lidarmos com o que resta da temporada".

Bagnaia tem, portanto, mais 13 GPs para aumentar as estatísticas de seu total de 31 vitórias com a Ducati, cuja equipe de 2027 não contará com nenhum piloto italiano pela primeira vez desde Casey Stoner e Nicky Hayden em 2010.

“O título de 2022 tem um valor especial para mim porque representou o ápice do processo de reestruturação da Ducati, que nos permitiu voltar à vanguarda após um período inegavelmente difícil”, disse o CEO, Claudio Domenicali, já que Stoner foi o último campeão da marca italiana antes de Bagnaia, em 2007.

Mas Bagnaia deve continuar entre os favoritos no ano que vem, ao se juntar à Aprilia, que ultrapassou a Ducati na hierarquia e lidera a classificação de 2026 com Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

O piloto de 29 anos fará dupla com Bezzecchi, enquanto seu rival pelo título de 2024, Martín, deve se juntar à Yamaha — equipe que Bagnaia chegou a considerar, mas tinha receios em relação à marca, que está na última posição da classificação.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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