MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc
Marca italiana oficializou data do lançamento da moto da nova era da categoria; evento em Madonna di Campiglio marca também estreia de Acosta
Antes mesmo do fim da temporada 2026 da MotoGP, a Ducati já confirmou a data de lançamento da Desmosedici GP 2027, a moto que marca o início da nova era 850cc da principal categoria do motociclismo mundial.
As cortinas serão removidas no dia 18 de janeiro, uma segunda-feira. A Ducati mantém a tradição de fazer seu evento de lançamento em Madonna di Campiglio, na Itália. A apresentação será realizada durante o evento Campioni in Pista, que chega ao quinto ano.
Para a Ducati, esta a primeira grande ocasião para mostrar ao mundo a sua nova moto 850cc, que ocupará o lugar da 1000cc, agora aposentada depois de anos de serviço honrado e de grandes sucessos.
Além disso, para a marca de Borgo Panigale será também o momento de apresentar a sua nova dupla de pilotos. Esta, como já sabemos, será formada por Marc Marquez - confirmado após um 2025 dominante e um 2026 em que realizou uma extraordinária recuperação sobre as Aprilia - e pelo novo talento em ascensão: Pedro Acosta.
O espanhol ocupará o lugar de Francesco Bagnaia, que vai se juntar a Marco Bezzecchi na Aprilia. Para Acosta, pelo menos no papel, será a primeira grande oportunidade de correr em uma equipe que lhe dá condições de disputar o título. Porém, ele terá que fazer isso contra um dos maiores nomes da história.
TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +
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