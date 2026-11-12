Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

George Russell lança academia de kart

Fórmula 1
Fórmula 1
George Russell lança academia de kart

F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

Fórmula E
Fórmula E
F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confirmação de Catar e Abu Dhabi não tira dúvidas sobre início de 2027, e Malásia pode voltar ao calendário

F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da Lola para temporada 2026-27

Após o anúncio de Lindblad e Lawson na Racing Bulls, veja como está o grid da F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
Após o anúncio de Lindblad e Lawson na Racing Bulls, veja como está o grid da F1 2027

OFICIAL: Racing Bulls renova com Lawson e Lindblad para a F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
OFICIAL: Racing Bulls renova com Lawson e Lindblad para a F1 2027
Últimas notícias
MotoGP

MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

Marca italiana oficializou data do lançamento da moto da nova era da categoria; evento em Madonna di Campiglio marca também estreia de Acosta

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Add as a preferred source
Michele Pirro, Ducati GP27 850cc

Antes mesmo do fim da temporada 2026 da MotoGP, a Ducati já confirmou a data de lançamento da Desmosedici GP 2027, a moto que marca o início da nova era 850cc da principal categoria do motociclismo mundial.

Leia também:

As cortinas serão removidas no dia 18 de janeiro, uma segunda-feira. A Ducati mantém a tradição de fazer seu evento de lançamento em Madonna di Campiglio, na Itália. A apresentação será realizada durante o evento Campioni in Pista, que chega ao quinto ano.

Para a Ducati, esta a primeira grande ocasião para mostrar ao mundo a sua nova moto 850cc, que ocupará o lugar da 1000cc, agora aposentada depois de anos de serviço honrado e de grandes sucessos.

Além disso, para a marca de Borgo Panigale será também o momento de apresentar a sua nova dupla de pilotos. Esta, como já sabemos, será formada por Marc Marquez - confirmado após um 2025 dominante e um 2026 em que realizou uma extraordinária recuperação sobre as Aprilia - e pelo novo talento em ascensão: Pedro Acosta.

O espanhol ocupará o lugar de Francesco Bagnaia, que vai se juntar a Marco Bezzecchi na Aprilia. Para Acosta, pelo menos no papel, será a primeira grande oportunidade de correr em uma equipe que lhe dá condições de disputar o título. Porém, ele terá que fazer isso contra um dos maiores nomes da história.

TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Rossi lança nova autobiografia e 'reabre ferida' de 2015: "Márquez lutou para que eu perdesse"

Principais comentários
Mais de
Giacomo Rauli

F1: "Nível dos pilotos no fundo do grid é muito baixo", dispara Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: "Nível dos pilotos no fundo do grid é muito baixo", dispara Alonso

F1: Mercedes confirma que Russell e Antonelli correrão com carro atualizado nos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Mercedes confirma que Russell e Antonelli correrão com carro atualizado nos EUA

F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?
Mais de
Marc Marquez

MotoGP - Rossi lança nova autobiografia e 'reabre ferida' de 2015: "Márquez lutou para que eu perdesse"

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP - Rossi lança nova autobiografia e 'reabre ferida' de 2015: "Márquez lutou para que eu perdesse"

MotoGP: "Título não foi perdido pela Aprilia, foi ganho por Márquez", admite Rivola

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: "Título não foi perdido pela Aprilia, foi ganho por Márquez", admite Rivola

MotoGP: Bezzecchi domina GP do Catar, vence e adia título de Márquez; Moreira abandona

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Bezzecchi domina GP do Catar, vence e adia título de Márquez; Moreira abandona
Mais de
Ducati Team

MotoGP: Bagnaia é operado após sofrer dupla fratura no pé direito

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Bagnaia é operado após sofrer dupla fratura no pé direito

MotoGP: “Ruído em torno do GP do Catar nos deixou desnecessariamente expostos”

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: “Ruído em torno do GP do Catar nos deixou desnecessariamente expostos”

MotoGP: Lorenzo descreve Márquez como "o Senna das motos"

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Lorenzo descreve Márquez como "o Senna das motos"

Últimas notícias

George Russell lança academia de kart

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
George Russell lança academia de kart

F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

Fórmula E
FE Fórmula E
F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Ducati é a primeira marca a revelar data de lançamento da nova moto 850cc

F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Sem vaga na Racing Bulls, Tsolov é confirmado como reserva da Red Bull em 2027