MotoGP: Ducati e Aprilia têm ritmos "assustadores", diz Acosta

Após a conclusão dos testes de pré-temporada da MotoGP, Pedro Acosta, da KTM admitiu que Ducati e Aprilia têm uma vantagem clara sobre o restante do grid, descrevendo o ritmo das duas marcas nas simulações de corrida na Tailândia como "assustador".

Os testes de pré-temporada de 2026 terminaram neste domingo na Tailândia, com os pilotos da Aprilia e da Ducati ocupando os cinco primeiros lugares na classificação. Acosta foi o melhor competidor em uma moto não-italiana, terminando em sexto, a 0s353 do melhor tempo, marcado por Marco Bezzecchi.

No entanto, a diferença para os ponteiros ficou mais evidente nas simulações de corrida realizadas na parte da tarde, com Acosta não conseguindo ficar abaixo de 01m30s em seu stint de 13 voltas. Embora o espanhol ainda estivesse satisfeito com seu desempenho na RC16, ele admitiu que ficou surpreso com a magnitude do déficit.

“Nada mal, nada mal”, disse ele, resumindo seu dia. “Estou bastante feliz com as simulações de classificação que fiz esta manhã. Estou bastante feliz com a posição, porque ficamos entre os cinco primeiros [na sessão da manhã], e normalmente esse é o nosso objetivo, e não estou longe do primeiro".

“Hoje à tarde, eu estava trabalhando, fiz minha simulação de corrida e me saí muito bem. Claro, as [simulações] da Aprilia e da Ducati parecem assustadoras, mas, para ser sincero, fiquei bastante satisfeito. Chegamos à volta 24-25 com os pneus ainda intactos. Foi muito diferente em comparação com o ano passado. Por isso, estou bastante feliz".

Com a Ducati ainda como a referência na MotoGP e a Aprilia fazendo progressos tangíveis durante o inverno, a KTM ficou como uma terceira fabricante distante na hierarquia.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

No entanto, Acosta se sente encorajado pelo fato de que a RC16 não está mais desgastando os pneus como na temporada passada, melhorando suas perspectivas para as corridas de longa distância.

“Parece que a Ducati e a Aprilia estão um passo à nossa frente, mas também temos que ser realistas e admitir que esta não é a nossa melhor pista no campeonato”, disse ele.

Em relação ao desgaste dos pneus, ele acrescentou: “Parece que conseguimos sobreviver um pouco mais. É verdade que a Aprilia e a Ducati parecem ser bem mais rápidas. Mas ficaria feliz se pudéssemos ficar entre os cinco primeiros na primeira corrida do ano. Parece promissor".

Acosta completou seu programa de testes de pré-temporada sem sofrer nenhuma queda, marcando uma grande melhoria em relação aos anos anteriores. Embora o piloto de 21 anos tenha admitido que estava indo com calma para manter sua moto inteira para a simulação de corrida, ele ainda estava satisfeito com seu recorde sem acidentes.

“Estou super feliz, para ser sincero”, acrescentou. “Talvez essa fosse a limitação que eu estava tendo no contra-relógio. Sabendo que teria a simulação de corrida à tarde, não queria forçar demais e perder tempo para me preparar para a simulação. Estou bastante feliz, a moto parece mais natural, sem movimentos".

