MotoGP: Ducati encerra sequência de quatro anos no pódio após pesadelo no GP da Tailândia

A era de domínio da Ducati na MotoGP parece estar mais ameaçada do que nunca, depois que a sequência de pódios da fabricante italiana finalmente chegou ao fim no GP da Tailândia, neste domingo (01).

A vitória de Marco Bezzecchi pela Aprilia, à frente de Pedro Acosta (KTM) e Raul Fernández (Trackhouse Aprilia), significou que não houve nenhuma Ducati no pódio pela primeira vez desde o GP da Inglaterra de 2021.

Depois que Marc Márquez sofreu com um pneu furado enquanto era em quarto colocado, o melhor resultado da Ducati em Buriram foi de Fabio di Giannantonio, que ficou em sexto lugar pela VR46.

Na corrida de 2021 em Silverstone, três fabricantes diferentes subiram ao pódio, com Fabio Quartararo, Álex Rins e Aleix Espargaró representando a Yamaha, a Suzuki e a Aprilia, respectivamente.

Poucos poderiam imaginar naquele dia que levaria mais de quatro anos para que houvesse outro pódio sem um piloto da Ducati em pelo menos um dos degraus. A fabricante italiana venceu os quatro campeonatos de pilotos seguintes graças a Pecco Bagnaia (2022 & 2023), Jorge Martín (2024) e Márquez (2025).

Inúmeras vitórias destacaram o domínio da marca durante esse período. Na Austrália, em 2024, Márquez liderou um pelotão de seis Ducatis na linha de chegada em Phillip Island. O espanhol também liderou uma vitória de cinco representantes da construtora italiana na Argentina em 2025, mas esses picos não se repetiram desde então.

Os pilotos que subiram ao pódio em Silverstone em 2021 - nenhum piloto da Ducati à vista Foto: Dorna

A Ducati teve sua última vitória com quatro motos em Mugello na temporada passada, e sua mais recente 'ida tripla' ao pódio aconteceu na Alemanha, no ano passado. Continuar sua sequência de pódios parecia cada vez mais difícil, já que a concorrência – especialmente a Aprilia – começou a representar uma séria ameaça.

A sequência quase chegou ao fim na final do ano passado em Valência, mas Di Giannantonio (VR46 Ducati) a manteve viva ao passar para o terceiro lugar a apenas duas voltas do final.

Enquanto a Ducati tem muito em que pensar após o fim de semana decepcionante na Tailândia, a Aprilia tem um motivo extra para comemorar, já que a vitória de Bezzecchi representou a terceira consecutiva da fabricante. A sequência de vitórias começou em Portugal e Valência no final da temporada passada.

