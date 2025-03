Pole position, vitória no sprint, vitória no GP e volta mais rápida na corrida. Marc Márquez deixou sua marca no primeiro fim de semana de corrida na Tailândia da MotoGP com um estilo impressionante. Assim como Casey Stoner em 2007, ele venceu sua primeira corrida como piloto da Ducati.

Márquez venceu a abertura da temporada pela primeira vez desde 2014 e está liderando a classificação do campeonato novamente pela primeira vez desde o final de 2019. Seu desempenho de comando em Buriram também impressionou a equipe Ducati.

"Um Marc Márquez rápido e determinado se afirmou magistralmente em um ritmo inatingível para todos os outros", disse Gigi Dall'Igna, prestando homenagem. O chefe do esporte a motor comemorou exuberantemente no pódio. "Quem poderia desejar mais?", foi seu resumo da Tailândia.

Márquez poderia ter vencido de forma ainda mais dominante. Como a pressão de seus pneus estava abaixo do mínimo prescrito nas primeiras voltas, ele ficou atrás de seu irmão Álex. O calor da motocicleta na frente fez com que a pressão aumentasse.

Um piloto deve manter a pressão mínima prescrita no pneu dianteiro por pelo menos 60% da distância do GP. Depois que Márquez conseguiu isso, ele ultrapassou seu irmão e imediatamente saiu na frente.

Inicialmente, essa situação também intrigou a equipe de box da Ducati. "Eu pensei", disse o chefe da equipe Marco Rigamonti ao Motorsport.com.

"Depois de tantas voltas em Buriram, é impossível que não tenhamos ajustado a pressão dos pneus corretamente", disse Rigamonti. "Marc andou suavemente e não forçou nada, então a pressão não aumentou conforme o calculado".

'Riga', como é conhecido no paddock, também tira suas conclusões para as próximas corridas: "Agora temos que considerar isso muito mais quando Marc tiver a oportunidade de pilotar com ar limpo na frente."

A Ducati quer ajudar Bagnaia a encontrar seu 'sentimento'

O gerente da equipe, Davide Tardozzi, também é claro: "O que Marc fez também nos chocou. Quando ele ultrapassou Alex, ele se afastou dele por seis décimos de segundo em dois setores." Tardozzi também tem a tarefa de garantir uma boa atmosfera nos boxes da Ducati.

Apesar de seus dois terceiros lugares, Francesco Bagnaia foi um "perdedor" no primeiro fim de semana de corrida em comparação com Marc Márquez. "O 'Pecco' está irritado porque não tinha velocidade para acompanhar Marc", disse Tardozzi ao Motorsport.com.

Davide Tardozzi agora quer apoiar mentalmente Francesco Bagnaia Foto: Motorsport Images

Como ex-piloto de corrida, Tardozzi sabe como lidar com essa situação: "Você sempre me encontrará entre os dois pilotos. Talvez eu esteja um pouco mais próximo do piloto que precisa mais de mim. Normalmente, esse é o que está atrás".

