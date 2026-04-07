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MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física

Piloto espanhol afirma que, caso consiga se manter entre os ponteiros após as três primeiras voltas, é capaz de lutar pela vitória

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após as três primeiras etapas da temporada 2026 da MotoGP, fica claro que a Ducati enfrenta uma concorrência forte da Aprilia, que surpreendeu neste início de ano. Mas, para além disso, a marca italiana percebeu que não poderá contar tanto com o talento de Marc Márquez para fazer a diferença, como foi em 2025.

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O espanhol perdeu o final da temporada de 2025 devido a uma fratura no ombro direito, por conta de uma queda durante o GP da Indonésia, e ainda carrega as sequelas disso. É verdade que a situação está melhorando aos poucos, mas Márquez continua limitado nas curvas à direita.

“Na minha opinião, a análise é que Marc não está a 100%”, constatou Davide Tardozzi, chefe da equipe Ducati, à Sky Sport Itália. Mas estaria o espanhol está longe dos 100%? Tardozzi prefere não se aventurar em estimativas arriscadas.

“Quando se fala desses números, é como jogar dados. Não sei. Tenho certeza de que ele não está totalmente em forma. Infelizmente, o acidente do ano passado ainda tem repercussões, por isso ele não está em forma. É certo que o que aconteceu na sexta [em Austin], agravou o problema, mas ele ainda carrega o peso do acidente na Indonésia".

Segunda parte de GP tranquilizadora em Austin

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez teve um ótimo desempenho no final da corrida em Austin.

Foto de: David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

Marc, que não estava totalmente em forma e ainda mais enfraquecido pela grande queda na sexta em Austin, continua, no entanto, com ótimo desempenho. Tardozzi ficou impressionado com o ritmo do seu piloto após pagar a punição de volta longa na corrida principal.

“Se eu considerar a parte central da corrida, no momento em que ele ultrapassou Raúl Fernández, ele se agarrou a Pecco e Bastianini, e durante essas cinco ou seis voltas, ele ganhou oito décimos sobre Bezzecchi. Portanto, quando ele está bem, consegue fazer uma parte da corrida como um número um".

Após a chegada, quando Márquez retornou à garagem da Ducati, Tardozzi compartilhou essa estatística com seu piloto. O espanhol respondeu o que já havia dito várias vezes desde o início da temporada: ele sofre principalmente nas primeiras voltas.

“A moto é um fator crítico, mas eu também”, precisou Márquez, em uma sequência visível no habitual vídeo dos bastidores publicado pela Ducati. “Estou com dificuldades. A moto é um problema, mas eu também sou um problema. Revi as corridas da Tailândia e do Brasil: se eu conseguir passar bem pelas três primeiras voltas, podemos disputar a vitória".

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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