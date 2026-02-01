MotoGP: Ducati estreia novo pacote aerodinâmico no shakedown; Yamaha também traz mudanças

Para ver os titulares da MotoGP na pista, será preciso esperar até a próxima terça-feira (03), mas o shakedown de Sepang, reservado aos pilotos de teste e aos novatos, já reservou novidades muito interessantes.

A Ducati apresentou um pacote aerodinâmico significativamente atualizado na Desmosedici em Sepang, oferecendo um primeiro vislumbre dos principais desenvolvimentos aerodinâmicos antes da temporada de 2026. O protótipo pilotado por Michele Pirro na Malásia parecia bastante diferente da versão mostrada no lançamento em Madonna di Campiglio, com mudanças na carenagem, asas e outros elementos.

Um dos desenvolvimentos mais marcantes está na extremidade dianteira: os elementos das asas montados na frente são visivelmente maiores do que antes, com uma seção inferior de perfil duplo com dutos internos. A parte superior da carenagem também mudou, tornando-se mais quadrada e afilada. A entrada da caixa de ar também foi remodelada: agora parece mais plana e mais estendida horizontalmente do que na especificação anterior, o que pode influenciar a gestão do fluxo de ar e o resfriamento.

Também na parte inferior da carenagem podem ser observadas algumas coisas importantes: como nos testes de Valência, mas não na apresentação, voltou o degrau carenado, ligado diretamente à abertura. A novidade, porém, é que o perfil desta última se estende praticamente até o final da carenagem. E também na parte inferior, a dimensão do difusor parece ter aumentado ainda mais.

Juntas, essas mudanças sugerem que o que deveria ser um ano de transição de desenvolvimento para a GP26 de 2026 está, na verdade, se tornando uma espécie de meia-revolução na filosofia aerodinâmica da Ducati — com uma evolução significativa sob a carroceria em comparação com a moto revelada ao público pela primeira vez.

A moto Ducati com a nova carenagem Foto de: MotoGP

Embora o teste de teste seja restrito a pilotos de teste e novatos — o que significa que pilotos oficiais e satélites regulares ainda não estão na pista — a decisão da Ducati de trazer um pacote tão visivelmente diferente para Sepang destaca sua intenção de avançar no desempenho aerodinâmico muito antes dos testes oficiais de pré-temporada começarem na próxima semana.

Yamaha também trouxe mudanças

Basta olhar para a M1 de 2026 e é possível perceber que o motor V4 não é a única mudança em relação ao passado recente. Nas últimas temporadas da MotoGP, a fabricante japonesa explorou o mesmo conceito aerodinâmico pioneiro da Aprilia, optando por um perfil de asa de gaivota na carenagem, que nas versões mais recentes até assumiu a forma de um triplano.

Mas a nova versão da M1 apresentada em Jacarta abandonou esse conceito de três asas em favor de uma carroceria dianteira que parece mais alinhada com o que pode ser descrito como conceitos tradicionais, semelhantes aos usados pela maioria das rivais. A mudança é imediatamente visível ao comparar a dianteira da moto com protótipos recentes: as novas asas dianteiras se assemelham muito às que Ducati e KTM usam há anos, com apenas dois elementos principais, ambos integrados à carenagem.

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Notavelmente, enquanto a solução anterior apresentava um elemento da asa em balanço afastado da superfície da carenagem, o perfil inferior da nova asa agora se conecta diretamente às laterais da caixa de ar, cuja forma geral permaneceu praticamente inalterada.

O restante da carroceria parece substancialmente igual ao visto pouco mais de dois meses atrás. Na lateral da carenagem, um "degrau de carenagem" continua visível, fundindo-se diretamente em uma ranhura atrás dele. Na parte inferior, há um difusor visivelmente menor do que o visto, por exemplo, na Ducati GP26.

A passagem para a parte traseira da moto também mostra uma solução semelhante à usada em Valência, uma espécie de híbrido das usadas pela Ducati e Aprilia. Na parte dianteira da cauda há duas aletas verticais que lembram as da Desmosedici GP, embora as unidades da M1 sejam quase verticais. Logo atrás deles há um elemento da asa traseira com uma torção bastante pronunciada entre seus dois perfis.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha

Vale notar, no entanto, que houve uma clara discrepância entre a moto mostrada no palco em Jacarta e as imagens divulgadas oficialmente pela Yamaha. Embora a descrição acima reflita a máquina vista nas fotos publicadas, as motos presentes no pódio pareciam ter três aletas de cada lado na cauda, como pode ser visto em certas imagens.

