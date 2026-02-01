Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
Últimas notícias
MotoGP Sepang shakedown

MotoGP: Ducati estreia novo pacote aerodinâmico no shakedown; Yamaha também traz mudanças

Desmosedici GP pilotada por Michele Pirro é diferente da moto mostrada em lançamento oficial; marca japonesa também trouxe novidades para a M1

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Add as a preferred source
Michele Pirro, Ducati

Michele Pirro, Ducati

Foto de: GPOne

Para ver os titulares da MotoGP na pista, será preciso esperar até a próxima terça-feira (03), mas o shakedown de Sepang, reservado aos pilotos de teste e aos novatos, já reservou novidades muito interessantes.

Leia também:

A Ducati apresentou um pacote aerodinâmico significativamente atualizado na Desmosedici em Sepang, oferecendo um primeiro vislumbre dos principais desenvolvimentos aerodinâmicos antes da temporada de 2026. O protótipo pilotado por Michele Pirro na Malásia parecia bastante diferente da versão mostrada no lançamento em Madonna di Campiglio, com mudanças na carenagem, asas e outros elementos.

Um dos desenvolvimentos mais marcantes está na extremidade dianteira: os elementos das asas montados na frente são visivelmente maiores do que antes, com uma seção inferior de perfil duplo com dutos internos. A parte superior da carenagem também mudou, tornando-se mais quadrada e afilada. A entrada da caixa de ar também foi remodelada: agora parece mais plana e mais estendida horizontalmente do que na especificação anterior, o que pode influenciar a gestão do fluxo de ar e o resfriamento.

 

Também na parte inferior da carenagem podem ser observadas algumas coisas importantes: como nos testes de Valência, mas não na apresentação, voltou o degrau carenado, ligado diretamente à abertura. A novidade, porém, é que o perfil desta última se estende praticamente até o final da carenagem. E também na parte inferior, a dimensão do difusor parece ter aumentado ainda mais.

Juntas, essas mudanças sugerem que o que deveria ser um ano de transição de desenvolvimento para a GP26 de 2026 está, na verdade, se tornando uma espécie de meia-revolução na filosofia aerodinâmica da Ducati — com uma evolução significativa sob a carroceria em comparação com a moto revelada ao público pela primeira vez.

La moto Ducati con la nuova carena

A moto Ducati com a nova carenagem

Foto de: MotoGP

Embora o teste de teste seja restrito a pilotos de teste e novatos — o que significa que pilotos oficiais e satélites regulares ainda não estão na pista — a decisão da Ducati de trazer um pacote tão visivelmente diferente para Sepang destaca sua intenção de avançar no desempenho aerodinâmico muito antes dos testes oficiais de pré-temporada começarem na próxima semana.

Yamaha também trouxe mudanças 

Basta olhar para a M1 de 2026 e é possível perceber que o motor V4 não é a única mudança em relação ao passado recente. Nas últimas temporadas da MotoGP, a fabricante japonesa explorou o mesmo conceito aerodinâmico pioneiro da Aprilia, optando por um perfil de asa de gaivota na carenagem, que nas versões mais recentes até assumiu a forma de um triplano.

Mas a nova versão da M1 apresentada em Jacarta abandonou esse conceito de três asas em favor de uma carroceria dianteira que parece mais alinhada com o que pode ser descrito como conceitos tradicionais, semelhantes aos usados pela maioria das rivais. A mudança é imediatamente visível ao comparar a dianteira da moto com protótipos recentes: as novas asas dianteiras se assemelham muito às que Ducati e KTM usam há anos, com apenas dois elementos principais, ambos integrados à carenagem.

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Notavelmente, enquanto a solução anterior apresentava um elemento da asa em balanço afastado da superfície da carenagem, o perfil inferior da nova asa agora se conecta diretamente às laterais da caixa de ar, cuja forma geral permaneceu praticamente inalterada.

O restante da carroceria parece substancialmente igual ao visto pouco mais de dois meses atrás. Na lateral da carenagem, um "degrau de carenagem" continua visível, fundindo-se diretamente em uma ranhura atrás dele. Na parte inferior, há um difusor visivelmente menor do que o visto, por exemplo, na Ducati GP26.

A passagem para a parte traseira da moto também mostra uma solução semelhante à usada em Valência, uma espécie de híbrido das usadas pela Ducati e Aprilia. Na parte dianteira da cauda há duas aletas verticais que lembram as da Desmosedici GP, embora as unidades da M1 sejam quase verticais. Logo atrás deles há um elemento da asa traseira com uma torção bastante pronunciada entre seus dois perfis.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Yamaha

Vale notar, no entanto, que houve uma clara discrepância entre a moto mostrada no palco em Jacarta e as imagens divulgadas oficialmente pela Yamaha. Embora a descrição acima reflita a máquina vista nas fotos publicadas, as motos presentes no pódio pareciam ter três aletas de cada lado na cauda, como pode ser visto em certas imagens.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027
Próximo artigo MotoGP: Honda apresenta moto de 2026 e completa temporada de lançamentos

Principais comentários

Mais de
Matteo Nugnes

MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Suspeito de roubar R$ 1,3 milhões da fábrica da Ducati é preso

MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Davide Tardozzi descarta rumores "absurdos" sobre saída da Ducati

MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
Mais de
Michele Pirro

MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Ducati anuncia piloto que substituirá Marc Márquez durante recuperação

MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MotoGP: Ducati se junta a KTM e Aprilia para teste privado em Misano

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati se junta a KTM e Aprilia para teste privado em Misano
Mais de
Ducati Team

MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

ANÁLISE MotoGP: Por que Bagnaia está mais perto de sair da Ducati do que de renovar

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE MotoGP: Por que Bagnaia está mais perto de sair da Ducati do que de renovar

MotoGP: Márquez retorna ao Circuito Aspar para segundo teste privado com a Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez retorna ao Circuito Aspar para segundo teste privado com a Ducati

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com