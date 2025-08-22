Todas as categorias

MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

Piloto de testes Michele Pirro completou mais de 100 voltas com a Desmosedici ao longo de dois dias e, além de aprimorar soluções já presentes na GP25, também avaliou parâmetros com foco no novo regulamento

Redazione
Redazione
Publicado:
Michele Pirro, test Ducati MotoGP

Vindo de mais um triunfo na Áustria — vitória na sprint e na corrida principal — e com o histórico retorno da MotoGP à Hungria (pela primeira vez desde 1992) se aproximando, a Ducati não parou. A marca voltou à pista com Michele Pirro no circuito de Misano "Marco Simoncelli" para dar continuidade ao desenvolvimento da Desmosedici GP.

O programa de teste foi intenso, com Pirro completando mais de 140 voltas em dois dias, com foco  no aprimoramento das soluções técnicas atuais e já começando a olhar para o futuro com testes voltados à Desmosedici de 2027.

"O mau tempo atrapalhou os dois dias em Misano, mas conseguimos aproveitar bem as janelas de pista seca, completando mais de uma centena de voltas. O principal objetivo era focar em alguns parâmetros com vistas a 2027: estou muito satisfeito porque já obtivemos bons resultados nessas sessões, o que nos faz olhar para o futuro com otimismo. Agora estamos focados no final da temporada, com o objetivo de continuar a tendência positiva mostrada até agora", disse Pirro.

