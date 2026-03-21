Após um GP da Tailândia tímido, tendo com o sexto lugar de Fabio di Giannantonio seu melhor resultado, a Ducati pretende usar o GP do Brasil como forma de resposta às rivais Aprilia e KTM na briga pela hegemonia da MotoGP 2026, segundo Franco Morbidelli.

Antes do início do fim de semana em Buriram, a expectativa era de uma repetição de 2025, quando Marc Márquez dominou a abertura da temporada passada, fazendo todos os 37 pontos em jogo na etapa. Porém, o que se viu foi uma Ducati acanhada, tendo apenas uma performance de destaque, do próprio heptacampeão. Mas Marc teve sua pontuação afetada por uma punição que lhe custou a vitória na sprint, além do abandono na corrida principal.

Por outro lado, a Aprilia conseguiu colocar suas quatro motos no top 5, enquanto Pedro Acosta saiu com a liderança do Mundial de Pilotos para a KTM graças ao triunfo na sprint.

Questionado pelo Motorsport.com no paddock da MotoGP em Goiânia se a Ducati pretendia usar o ineditismo do GP do Brasil para mandar uma resposta às rivais, Morbidelli disse que "com certeza", e prosseguiu falando sobre como a marca italiana visa abordar essa disputa tripla.

"O campeonato está só começando agora. Mas já vimos que a Aprilia está em uma forma muito boa. Então a Ducati já está trabalhando duro para ajustar isso. Eu não diria recuperar, porque ainda é cedo para dizer que há algo a recuperar".

"Mas já estamos trabalhando duro para maximizar o pacote da Ducati, que é ótimo. A Ducati, que na Tailândia não foi bem na corrida do fim de semana, foi bem nos testes na Tailândia e também em Sepang".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!