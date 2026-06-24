Após confirmar a continuidade de Marc Márquez por mais dois anos, a Ducati oficializou a contratação de Pedro Acosta para correr ao lado do heptacampeão na equipe oficial, formando uma das duplas mais fortes do grid da MotoGP 2027.

Durante os primeiros meses do ano, o mercado de pilotos da MotoGP avançou consideravelmente nos bastidores, com a maioria das vagas do grid de 2027 já decididas, mas com os anúncios represados por causa da demora na assinatura do acordo comercial válido pelo período de 2027 a 2031.

Com a assinatura confirmada na última semana, a porta foi aberta para que os anúncios finalmente fossem realizados, e a Ducati aproveitou para assumir a dianteira e fechar sua dupla para 2027.

A saída de Bagnaia e a chegada de Acosta já eram sabidos há semanas, mas agora temos a confirmação da chegada do espanhol para formar dupla com seu compatriota. A formação Márquez-Acosta, porém, gera muita expectativa pelo potencial explosivo que existe entre os dois.

O acordo anunciado pela Ducati é de dois anos, mesma duração da extensão anunciada por Márquez no início desta semana.

Acosta deixa a KTM em meio a sua consolidação como um dos principais pilotos do grid, conquistando resultados surpreendentes que superam as limitações da moto austríaca, ainda incapaz de realmente bater de frente com as Aprilias e Ducatis.

Mas, além disso, a saída de Acosta da KTM é oficializada em um momento no qual o espanhol está ficando cada vez mais insatisfeito com os problemas de confiabilidade da moto austríaca. Em Barcelona, uma falha em sua RC16 foi o estopim do grave acidente de Álex Márquez, enquanto outro problema o tirou do GP em Brno na última volta.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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