MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Ducati perde liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez desde outubro de 2022

Após resultado do GP da Tailândia deste domingo, Pedro Acosta, da KTM, é o líder da tabela

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

A era de domínio da Ducati na MotoGP parece estar mais ameaçada do que nunca após um 'pesadelo' no GP da Tailândia deste domingo (01). Pela primeira vez desde o GP da Tailândia de 2022, a montadora italiana não tem um de seus representantes como líder do campeonato de pilotos. 

A prova de Buriram foi vencida por Marco Bezzechi, da Aprilia, e o melhor resultado da Ducati foi o sexto lugar de Fabio DiGiannantonio, titular da VR46. Atual campeão da MotoGP e principal nome da equipe de fábrica da marca italiana, Marc Márquez sofreu com um pneu furado enquanto era quarto colocado e abandonou a corrida. O pódio foi completado por Pedro Acosta (KTM) e Raul Fernández (Trackhouse Aprilia). 

Com os resultados desse fim de semana, contando sprint e corrida principal, Acosta é líder entre pilotos, tendo somado 32 pontos, pois venceu no sábado e foi P2 no domingo. Com 25 pontos, Bezzechi é vice-líder, seguido por Fernández, com 23 e Jorge Martín, também da Aprilia, com 18. Ai Ogura, da Trackhouse, fecha o top 5 com 17 pontos. O melhor colocado com uma moto da Ducati é DiGiannantonio, na sétima posição, com 12 pontos. 

A última vez que um piloto 'não-Ducati' liderou entre pilotos foi em outubro de 2022, no GP da Tailândia, quando Fabio Quartararo, representante da Yamaha, chegou a primeira colocação da tabela. Porém, já na etapa seguinte, o GP da Austrália em Phillip Island, Pecco Bagnaia assumiu a liderança, terminando aquele ano como campeão.

A Ducati venceu todos os campeonatos de pilotos seguintes: Bagnaia em 2022 e 2023, Jorge Martín em 2024 e Márquez em 2025.

