Após um jejum de 33 anos, a MotoGP está de volta à Hungria, disputando neste fim de semana a 14ª etapa da temporada 2025. E a Ducati espera ter uma pequena vantagem para explorar com a dupla da equipe oficial, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, já que eles puderam andar mais cedo neste mês com uma Panigale V4S no Balaton Park.

Antes do Mundial, o histórico TT do país foi realizado entre 1924 e 1931 nos arredores de Budapeste, mas foi apenas em 1990 que o GP da Hungria recebeu a classe principal pela primeira vez, no Hungaroring, com uma segunda (e última) edição em 1992.

Com apenas algumas horas para recarregar as baterias após o GP da Áustria, e recém-saído de sua nona vitória na temporada, a sexta consecutiva, Márquez voltará a trabalhar na Desmosedici GP com o objetivo de ampliar a sequência de resultados positivos. Apesar do teste realizado no início de agosto com a Panigale V4S no Balaton Park, há muitas incógnitas em um circuito que está fazendo sua estreia no calendário da MotoGP.

Quem também esteve na pista para se familiarizar com o circuito nas últimas semanas foi Bagnaia, que busca deixar para trás um fim de semana complicado em Spielberg. Depois de boas sensações nos treinos, ele não conseguiu se materializar na corrida e repetir o que fez nas últimas três passagens pelo Red Bull Ring, quando venceu. Após sofrer na prova, terminou em oitavo, e chega agora com um forte desejo de compensar.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Estou muito feliz, finalmente consegui a vitória na Áustria! Ela estava faltando na minha lista e também estou muito feliz por ter conseguido com a Ducati", disse Márquez, ainda pensando na vitória no Red Bull Ring. "Fui enganado por três anos seguidos na última curva antes da bandeira quadriculada".

"Dito isso, voltamos direto para a pista do Balaton Park, onde não temos nenhuma referência além dos dados da Panigale V4S. Obviamente, será uma história diferente, estamos esperando uma sexta-feira um pouco mais desafiadora do que o normal, com muitas incógnitas, desta vez não apenas relacionadas ao clima".

"Estou feliz por estar de volta à pista imediatamente para deixar o GP da Áustria para trás", disse Francesco Bagnaia, recém-saído de mais um fim de semana difícil de sua temporada. "Depois de uma boa sexta-feira, tivemos dificuldades. Continuamos analisando os dados e voltando ao trabalho".

"Em Balaton, todos nós começamos um pouco do zero. Como Ducati, temos que aproveitar o fato de termos corrido aqui no início de agosto. Temos que entender as referências reais com uma moto como a Desmosedici GP, que, em comparação com a Panigale V4S, tem muito mais potência".

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!