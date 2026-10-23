MotoGP - Ducati reforça 'provocação' de Márquez à Aprilia: "Se você é rápido, não precisa de ajuda"

A Ducati afirmou não estar preocupada com a possibilidade da Aprilia recorrer a ordens de equipe na reta final da temporada de 2026 da MotoGP, dizendo que seu rival “pode fazer o que quiser”, mas reforçando a 'alfinetada' de Marc Márquez.

Com apenas cinco etapas restantes na temporada, o campeonato pode tomar qualquer rumo, com Jorge Martín, da Aprilia, mantendo uma vantagem apertada de dois pontos sobre o astro da Ducati, Márquez.

Dado o alto risco envolvido, a possibilidade de ordens de equipe tem sido mencionada repetidamente, especialmente na Aprilia, que busca seu primeiro título mundial na categoria principal.

A Ducati não parece estar em posição de instruir seus pilotos a ajudarem Márquez, já que o piloto de 33 anos desfruta de uma vantagem confortável sobre seus companheiros de marca.

Já na sexta-feira (23), o piloto de 33 anos afirmou que “se você é rápido, não precisa de ordens da equipe”, no que pareceu ser uma indireta direta a seu rival pelo título, Martin, que ficou apenas em terceiro lugar entre as quatro Aprilias na última etapa, na Indonésia.

Agora, a própria Ducati adotou uma postura semelhante, afirmando que seus pilotos continuam livres para competir entre si. “Gostaria de usar o que Marc disse: ‘se você é rápido, não precisa de ajuda’. É isso”, disse o chefe da equipe de fábrica da Ducati, Davide Tardozzi, ao MotoGP.com.

Questionado se o uso de ordens de equipe tiraria o brilho do sucesso da Aprilia, Tardozzi respondeu: “Eles podem fazer o que quiserem. Estamos tentando nos concentrar apenas em ser rápidos na pista".

“Sabemos que nossos adversários são muito fortes, mas, no fim das contas, nosso único objetivo é garantir os melhores resultados para o Marc. E é isso".

Aprilia explica posicionamento

Após seu resultado dominante na Indonésia, em que ficou com as quatro primeiras posições, a Aprilia admitiu pela primeira vez que está considerando introduzir ordens de equipe, mas não chegou a especificar quando tomará tal medida.

Na véspera do GP da Austrália deste fim de semana, a diretoria da marca italiana se reuniu com seus quatro pilotos em Phillip Island para reiterar suas diretrizes para a corrida.

A Aprilia deixou claro que ainda é muito cedo para usar ordens de equipe, enfatizando que o foco é garantir que seus pilotos não batam entre si e não percam pontos para os rivais.

No entanto, com as margens tão estreitas durante o último ano das motos 1.000 cc, a Aprilia está ciente de que cada ponto pode fazer a diferença na disputa pelo título.

“A meta é clara, mas não queremos dizer nada sobre ordens aos pilotos”, disse o chefe da Aprilia, Paolo Bonora, ao MotoGP.com. “Não falamos [nada sobre] ordens de corrida porque queremos ter todos os pilotos da Aprilia na frente".

“Sabemos que, todos juntos, podemos fazer algo muito especial. Não falamos nada na Indonésia. Ontem, como de costume, tivemos uma reunião com todos os quatro pilotos, deixando claro que, assim como nas primeiras corridas, a palavra-chave é respeito, apenas respeito. Não corram riscos com pilotos que usam a mesma moto".

“Se precisarem ultrapassar alguém, certifiquem-se de que seja em um local seguro. Mas todos têm potencial. E se a Trackhouse quiser vencer, eles também querem vencer, assim como nós. Mas damos a eles a possibilidade de fazer isso porque sabemos que todos os quatro pilotos podem alcançar algo especial".

“Durante essa reunião, fomos muito claros: nenhuma ordem no momento. Não há motivo, neste momento, para impedir que ‘você’ vença. Mas a única mensagem clara é, como dissemos a vocês após a quarta etapa, tenham respeito pelo seu companheiro de equipe e também pelos seus colegas da Trackhouse, porque, todos juntos, podemos fazer algo bom e sem riscos".

Quando questionado mais detalhadamente sobre quando essas ordens de equipe poderiam ser introduzidas, Bonora não forneceu um prazo específico.

“No momento, não definimos nada a respeito disso”, comentou. “Mas é a primeira vez que podemos alcançar algo muito especial, e não seria muito inteligente se tivéssemos algo definido, como uma diferença de um ponto, dois pontos ou cinco pontos. E, se houver essa possibilidade, por que não? Mas, no momento, não há ordens claras para os pilotos".

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