MotoGP: Ducati renova com VR46 e Gresini e permanece com seis motos em 2027

Após confirmar a renovação dos acordos com a VR46 e a Gresini, a Ducati seguirá na temporada 2027 como a fabricante que fornece o maior número de motos no grid da MotoGP.

A Gresini tornou-se, na quinta-feira (02), a primeira equipe satélite da Ducati a anunciar um novo acordo para 2027 com a marca italiana, antes que a VR46, de Valentino Rossi, confirmasse sua própria renovação de contrato logo no dia seguinte.

O novo contrato de três anos manterá a VR46 vinculada à Ducati até o final da temporada de 2029 como “Equipe Apoiada pela Fábrica” do fabricante, prolongando uma parceria que teve início em 2022.

Além de suas duas motos oficiais de fábrica, pilotadas por Marc Márquez e Pedro Acosta, a Ducati adicionará mais quatro protótipos da nova DesmosediciGP de 850cc, que ficarão nas mãos de Joan Mir e Daniel Holgado, na equipe Gresini, e de Fermín Aldeguer, na garagem da VR46.

A equipe de Rossi ainda não confirmou seu segundo piloto, mas tudo indica que será o italiano Nicolo Bulega, que este ano lidera com ampla vantagem o Mundial de Superbike (WSBK) com a equipe oficial de Bolonha.

Com a mudança no regulamento técnico para 2027, a Ducati está desenvolvendo um protótipo de 850cc mais leve, com menos aerodinâmica, sem dispositivos de ajuste de altura e com pneus Pirelli. Na primeira corrida da temporada, as seis motos da Ducati serão idênticas.

No entanto, a fabricante continua mantendo um status duplo: motos “totalmente de fábrica” e motos satélites. Enquanto as primeiras receberão as atualizações introduzidas durante a temporada, as últimas, em teoria, começarão e terminarão o ano sem grandes mudanças, de modo que o preço também é diferente.

Além de Márquez e Acosta, Aldeguer também compete como piloto contratado pela Ducati e, em 2027, com a VR46, ele terá o status de piloto oficial com uma moto “de fábrica”. Assim, Aldeguer receberá os desenvolvimentos introduzidos pela equipe de fábrica no próximo GP em que isso ocorrer.

A Gresini Racing continuará sendo uma equipe satélite da Ducati Foto: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Mir também terá uma moto “oficial”, embora o espanhol seja contratado pela Gresini, que arcará com os custos da moto “totalmente de fábrica” para o campeão da MotoGP de 2020.

Assim como Mir, Holgado também está sob contrato com a Gresini, mas terá uma moto GP27 satélite. Ou seja, em princípio, uma moto sem grandes desenvolvimentos.

A segunda moto da VR46 também será uma versão satélite, como a de Holgado, independentemente de Bulega ser o piloto ou não – mesmo que o italiano corra sob contrato com a fabricante italiana.

Seis motos é o máximo permitido pelo regulamento

Durante três temporadas (2022-2024), a Ducati contou com oito máquinas no grid da MotoGP, incluindo a equipe Pramac. O time era considerado uma equipe semioficial e conquistou o campeonato mundial como a Jorge Martín em 2024.

No entanto, desentendimentos entre o proprietário da equipe, Paolo Campinoti, e a diretoria da Ducati levaram a uma separação que resultou na parceria da Pramac com a Yamaha.

A perda dessas duas motos, somada ao fato de que a Aprilia agora conta com uma equipe satélite, a Trackhouse, levou a fabricante compatriota a desafiar o domínio da Ducati na MotoGP. Por esse motivo, a Ducati tentou discretamente tomar medidas para atrair um novo cliente e retornar à fórmula de oito motos o mais rápido possível.

A resposta do promotor do campeonato foi introduzir uma alteração no regulamento e proibir mais de seis motos idênticas no grid, regra que foi divulgada em 22 de junho.

Ao mesmo tempo, a Comissão do GP anunciou, em conjunto, a eliminação dos dispositivos de ajuste da altura do assento e o aumento da distância entre os pilotos no grid de largada.

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