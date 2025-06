Pecco Bagnaia conseguiu voltar ao pódio no GP de Aragón de MotoGP, depois de algumas etapas 'azaradas' para o bicampeão da categoria rainha. A equipe de fábrica da Ducati revelou a "simples" mudança feita na sessão em Motorland para ajudar o piloto italiano.

Depois de estar no pódio em três das quatro primeiras corridas, incluindo a vitória em Austin, Bagnaia afundou em uma espiral a partir do GP da França (16º), sem conseguir se recuperar no GP da Inglaterra (queda) - uma dinâmica ruim que continuou no sprint de Aragón, onde ele perdeu muitas posições e terminou em 12º.

O bicampeão de MotoGP pediu ajuda à Ducati, uma mudança, "para conversar e encontrar uma solução". Neste domingo, o piloto italiano conseguiu voltar ao pódio, um brilhante terceiro lugar atrás de Marc Márquez e de Álex Márquez, mas no pódio, se defendendo de ataques de Pedro Acosta.

No final do dia, o Motorsport.com conversou com Davide Tardozzi, gerente de equipe da Ducati de fábrica, para descobrir o que havia mudado.

"Acho que era necessária uma pequena mudança para lhe dar confiança na frenagem", disse. "Encontramos isso nos discos de freio e no novo sistema, então acho que isso realmente fez uma grande diferença", revelou Tardozzi.

"Dito isso, não houve um momento, nem mesmo um minuto, em que todos na Ducati não estivessem tentando ajudar Pecco", acrescentou.

O que torna Aragón única

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O circuito Motorland Aragón é uma pista onde os freios da MotoGP são aplicados em 29% da volta, com um nível de estresse do disco de freio de 4 em uma escala até 6, e classificado pelo fornecedor italiano Brembo como "duro". Mesmo assim, a maioria dos pilotos usa o modelo de 340 mm de diâmetro para o disco dianteiro de suas motos.

"Usamos discos maiores, os de 355 mm, que apenas Pecco usou aqui em Aragón [neste domingo]". Tal 'pequena' mudança ofereceu um grande benefício para o italiano. A questão é se essa recuperação agora será permanente ou apenas temporária.

"Acho que entendemos algumas coisas, e acho que a Pecco também. Dito isso, veremos amanhã o que acontece com outras mudanças", em referência ao teste oficial que acontece nesta segunda-feira (9) em Motorland, onde a Ducati espera introduzir novos recursos.

"Sim, teremos um novo pacote aerodinâmico e também testaremos outras coisas que Pecco separou para melhorar a motocicleta. Marc já está usando alguns deles, então, a partir de amanhã, pediremos a Pecco para testá-los novamente para ver se ele melhora ainda mais".

Após a corrida, Fabio Di Giannantonio soube que Bagnaia havia usado esse disco de 355 mm, e o italiano da Pertamina VR46 vai montá-los em sua moto nesta segunda-feira durante o teste, para ver se eles também podem ajudá-lo na pilotagem da GP25.

