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Em Austin, as Ducatis oficiais foram adornadas com elementos diretamente inspirados na rival italiana

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Ducati Team Bike Detail

Muitos se perguntam qual é atualmente a melhor moto do grid da MotoGP entre a Aprilia e a Ducati. Nas duas primeiras corridas, a balança pareceu pender decididamente para o lado da RS-GP, que conquistou três vitórias contundentes com Marco Bezzecchi, além de ter conseguido uma dobradinha em Goiânia graças ao segundo lugar de Jorge Martín.

O editor recomenda:

Se dermos uma rápida olhada nas duas motos, é inegável que a Aprilia passou por uma evolução muito importante nos últimos dois anos, mudando bastante suas características.

O caso da Ducati, porém, é diferente: em termos de aerodinâmica, ela ainda permanece um pouco “presa” àquela Desmosedici GP24 que dominava a concorrência e que os pilotos da marca italiana parecem sentir um pouco de saudade.

No período intertemporada, uma nova carenagem, decididamente mais radical, foi testada mas, no final, decidiram homologar mais uma vez a versão 2024. Provavelmente veremos algo novo nos testes de Jerez, no final de abril, logo após o GP da Espanha. Entretanto, porém, surgiram novidades relacionadas às peças que não têm limites de homologação, ou seja, as aletas na traseira do carro.

Ducati Team Bike Detail

Detalhes da moto da Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

E não dá para deixar de notar a influência evidente das soluções da Aprilia. Durante o TL2 do GP dos Estados Unidos, nas motos de Marc Márquez e Pecco Bagnaia surgiram, de fato, novas asa traseira e as asas laterais.

"É óbvio que você sempre tem que olhar para quem está na frente e a Aprilia parece estar tendo um desempenho muito bom no momento, então por que não olhar [para o que eles estão fazendo]?", admitiu Davide Tardozzi quando o site oficial da MotoGP lhe apontou, durante o fim de semana no Texas, que a semelhança com a RS-GP era grande.

Dettaglio della moto del Ducati Team

Detalhe da moto da Ducati Team

Foto de: Oriol Puigdemont

No entanto, as asas laterais são interessantes, uma solução que foi introduzida pela primeira vez justamente pela Aprilia no ano passado, pois a abordagem da Ducati parece ser diferente.

Se as da RS-GP são bastante altas e estão em uma posição recuada, as da GP26 estão montadas decididamente mais abaixo e em uma posição mais avançada em relação ao assento (foto acima).

Entre outras coisas, as da Aprilia têm um perfil triplo muito curto em termos de comprimento (foto abaixo). A solução da Ducati, por outro lado, prevê um único perfil, com uma forma decididamente mais alongada.

Aprilia Racing bike detail

Detalhe da moto de corrida da Aprilia

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ao que parece, a primeira impressão deve ter sido positiva, pois tanto Márquez quanto Bagnaia confirmaram esse pacote para a classificação, o sprint e a corrida principal de Austin.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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