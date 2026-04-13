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MotoGP: Ducati testa moto 850cc de 2027 em Misano

Fabricante italiana aproveitou evento privado nesta segunda-feira (13) para testar o protótipo e os pneus Pirelli do próximo ano

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Michele Pirro, Ducati GP27 850cc

Depois que a KTMHonda Yamaha colocaram na pista, no final do ano passado e início deste ano, seus protótipos para 2027, com motor de 850cc e os novos pneus que a Pirelli está desenvolvendo, o Motorsport.com confirmou que, nesta segunda-feira (13), a Ducati se juntou ao grupo com um shakedown para testar, pela primeira vez, a moto que está desenvolvendo sob a nova era técnica da MotoGP que entrará em vigor na próxima temporada. O responsável por esta primeira sessão foi o veterano piloto de testes Michele Pirro.

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Nesta segunda e terça-feira, o Misano World Circuit Marco Simoncelli é palco de uma sessão dupla da 'V2 Future Champ DUCATI Academy', uma iniciativa promovida pela marca de Bolonha e liderada por Pirro para clientes da moto Panigale V2 que desejam ingressar no mundo das competições.

Este campeonato privado, que terá um novo teste em Mugello no início de maio, contará com um calendário de seis etapas, terminando no final de setembro em Cremona.

Entre uma sessão e outra com os pilotos inscritos na 'V2 Future Champ DUCATI Academy', os técnicos da equipe de testes da Ducati colocaram à disposição de Pirro um protótipo de 850cc, sem dispositivos de altura e com aerodinâmica reduzida.

Além disso, a Pirelli enviou pessoal e unidades dos pneus que está desenvolvendo para 2027, que estarão à disposição do piloto de testes italiano tanto nesta segunda-feira quanto na terça-feira.

Embora seja verdade que, inicialmente, o responsável pelo desenvolvimento da 'GP27' com pneus Pirelli seja Nicolò Bulega, as sessões reduzidas desta segunda e terça-feira se enquadram mais em um ajuste fino, uma espécie de shakedown para verificar se tudo está no lugar certo com o novo protótipo. O primeiro teste real com a nova moto, em princípio, ficará a cargo de Bulega e ocorrerá no final de abril ou início de maio.

Aprilia segue na espera

Enquanto a Ducati se junta à KTM, que foi a primeira a fazê-lo, e às japonesas Honda e Yamaha, que já completaram dois testes com as motos de 2027, o último deles realizado por Takaaki Nakagami na semana passada com a RC214V em Sepang, a única fabricante que ainda não colocou seu protótipo de 850cc na pista é a Aprilia, justamente a grande força neste início de temporada, com três vitórias consecutivas de Marco Bezzecchi.

Além disso, a marca italiana nunca trabalhou em campeonatos mundiais de primeira linha com pneus Pirelli, fabricante que em 2027 substituirá a Michelin como fornecedora exclusivo na MotoGP.

Honda, Yamaha e Ducati conhecem, por sua experiência nas Superbikes (SBK), o comportamento dos compostos do fabricante italiano, algo que a Aprilia terá de se adaptar.

Embora várias datas tenham sido cogitadas para a “estreia” da Aprilia RS GP27, o Motorsport.com apurou que a nova moto de 850cc será testada na quinta e na sexta-feira após o GP da Espanha, em um teste privado que será realizado em Jerez e onde, além da italiana, haverá outras equipes da categoria rainha na pista.

Após o GP da Espanha, que acontece entre 24 e 26 de abril, o Circuito de Jerez sediará o primeiro teste oficial da MotoGP da temporada na segunda-feira, dia 27, com as motos de 1000cc e os pneus Michelin; duas jornadas de testes de Moto2 e Moto3, na terça e na quarta-feira; e, na quinta e na sexta-feira, mais testes privados de MotoGP, completando mais de uma semana de sessões de pista no circuito de Jerez.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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