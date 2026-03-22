MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

O futuro da MotoGP já começa a ganhar forma antes mesmo de 2027, temporada que marcará a chegada das novas motos e uma mudança importante no regulamento técnico. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, Maverick Viñales e Enea Bastianini comentaram tanto o impacto dessas alterações quanto suas próprias situações em um mercado de pilotos que, apesar de agitado, vive um momento de incerteza.

Viñales destacou que o novo pacote técnico deve alterar de forma significativa a pilotagem. Sem os dispositivos de altura — tanto na dianteira quanto na traseira — e com mudanças também nos pneus, o espanhol acredita em uma MotoGP mais "pura", onde o talento individual tenderá a pesar mais.

"Vai mudar um pouco a forma de pilota", explicou. "Para mim, acho que vai ser melhor. O piloto que pilotar melhor vai estar mais à frente. Vai depender da moto, mas o piloto pode fazer uma grande diferença".

A fala vai ao encontro de uma tendência discutida no paddock: a tentativa de reduzir a influência dos dispositivos eletrônicos e aerodinâmicos, devolvendo mais protagonismo ao piloto — algo que pode embaralhar ainda mais o grid.

Apesar dessa possível mudança de cenário dentro da pista, o panorama fora dela segue indefinido. Questionado sobre o próprio futuro, Viñales admitiu que o mercado está travado neste momento, mesmo após um início de ano bastante movimentado.

"Não sei [como será o meu futuro], é complicado, porque, obviamente, no momento, tudo está travado no mercado. Não sei por quê", afirmou. "Não quero pensar muito no futuro; acho que é importante trabalhar aqui e depois ver onde vamos parar, mas com certeza haverá ótimas oportunidades".

Do outro lado da garagem da Tech3, Bastianini adota um discurso semelhante, focado no curto prazo em meio às especulações sobre 2027. O italiano, que também está inserido nesse cenário de possíveis movimentações, indicou que definições podem acontecer em breve.

"Não falei muito sobre isso porque estou muito focado no meu objetivo", disse. "Acho que nas duas próximas corridas saberemos, mas vamos ver".

Assim como Viñales, Bastianini evita cravar qualquer permanência ou mudança, reforçando que o foco é o presente — especialmente em um momento de adaptação a novas pistas e desafios dentro da temporada.

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