MotoGP: "É hora de começar a construir" com Aprilia, diz Martín

Três meses após o GP do Catar, o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, volta a figurar na lista de inscritos de um fim de semana. O espanhol vai para a sua segunda etapa da temporada 2025, voltando a bordo da Aprilia RS-GP para o GP da República Tchca, em Brno.

Depois de um longo período de tratamento para as inúmeras lesões que acumulou, tanto em Losail quanto em dois acidentes anteriores durante a preparação para a temporada, Martín obteve o consentimento de seus médicos pessoais para fazer a viagem.

Recentemente, ele também fez dois testes que o tranquilizaram quanto à sua condição física, incluindo um a bordo da RS-GP MotoGP da Aprilia, que serviu como a validação definitiva.

Ele ainda precisa passar pelo exame médico da categoria na quinta-feira, no circuito, mas Martín não tem dúvidas de que finalmente está no caminho certo para o recomeço que tanto espera. "Não vejo a hora de voltar para a moto. Estou muito feliz por esse momento ter finalmente chegado", confessou o piloto no comunicado à imprensa emitido por sua equipe antes do GP da República Tcheca.

Esse retorno ocorre após lesões graves, mas também após semanas de controvérsia em torno do futuro do piloto. Há dois meses, nos bastidores do GP da França, ele anunciou à Aprilia que queria ser liberado de seu contrato, pensando que poderia invocar uma cláusula para isso.

Diante da forte resistência da fabricante, liderada por Massimo Rivola, um feroz defensor dos interesses da marca, as esperanças de Martín de uma mudança agora parecem ter chegado a um impasse, e é provável que o vejamos no comando da RS-GP até o final de 2026. Nesse cenário, teremos que ler as entrelinhas desta semana para entender o estado de espírito com o qual ele abordará essa retomada, tanto de sua temporada quanto de sua união com a fabricante italiana.

Por enquanto, nas linhas de um comunicado de imprensa necessariamente consensual, o espanhol declara: "Com a Aprilia, vamos ter que trabalhar muito, porque temos um grande potencial para fazer coisas boas. Chegou a hora de começar a construir e fazer um bom final de temporada".

Em sua ausência, Marco Bezzecchi ficou encarregado do desenvolvimento da motocicleta, apoiado pelo piloto de testes Lorenzo Savadori. Bezzecchi está em sexto lugar no campeonato, tendo vencido o GP do Reino Unido e marcado outro pódio na corrida principal e dois no sprint. A Aprilia está em segundo lugar entre os fabricantes, mas sofre com a diferença de pontos em relação à Ducati, o que pode levá-la à categoria D de concessões após Brno.

