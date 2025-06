No último fim de semana, o evento "All Stars" da Aprilia foi realizado em Misano, na Itália. Max Biaggi e o vencedor de Silverstone, Marco Bezzecchi, estavam entre os presentes, assim como Jorge Martín. A presença do atual campeão da MotoGP era aguardada com ansiedade após as recentes discussões sobre o contrato e uma possível saída precoce.

"Estou indo bem. Fisicamente, estou me sentindo um pouco melhor, e isso é o mais importante", disse Martín ao GPOne.com. "Mentalmente, estou começando a ver uma luz no fim do túnel novamente. Estou satisfeito."

Martín não pilota uma motocicleta desde seu acidente no GP do Catar, em meados de abril. Em Misano, no entanto, ele aproveitou a oportunidade para dar algumas voltas em motos de rua. A princípio, isso nem estava planejado.

"Mas quando cheguei aqui e vi todas as Aprilias nos boxes - a Tuono, a RSV4 - fiquei com vontade. Foi um dia agradável. Não andei muito, talvez umas 20 voltas, mas me senti bem e isso é importante. É claro que havia o risco de bater - se isso tivesse acontecido, teria sido um desastre", ri Martín. "Mas eu fiquei calmo".

Massimo Rivola também estava no evento e, em geral, estava calmo. "Eu estava nervoso, no entanto, porque você se preocupa que ele possa se machucar - ele ainda está muito longe de sua melhor forma", disse o chefe da Aprilia Motorsport.

"Mas Jorge foi muito sensato: ele pilotou primeiro a RS660 e depois a RSV4 junto com alguns clientes para atuar como treinador no evento Pro Experience - foi um evento muito bom. No final, fiquei satisfeito".

Jorge Martin voltou a pilotar uma motocicleta pela primeira vez desde seu acidente no Qatar Foto: Aprilia

Ainda não se sabe quando Martín voltará a correr. Nenhum cronograma concreto foi fornecido nesse evento. No entanto, há indicações de que ele fará um teste privado antes de seu retorno. A última mudança de regras torna isso possível.

"Definitivamente, farei um teste antes das férias de verão [no meio do ano]", confirmou Martín. "Acho que eles estão trabalhando em algo, então, com certeza, voltarei para a moto da MotoGP. Se será o suficiente para um fim de semana de corrida, eu ainda não sei - você precisa estar 100% em forma para isso".

"E eu não estou no momento. De qualquer forma, tenho um mês muito intenso pela frente para voltar à plena forma." Martín já é capaz de completar sessões de treinamento em sua moto de corrida, como mostrou em seu perfil no Instagram.

Não se sabe se Rivola e Martín conversaram em particular sobre a situação do contrato em Misano. Martín quer deixar a equipe com uma cláusula de saída, enquanto a Aprilia insiste que o contrato é vinculativo até o final de 2026.

Martín disse apenas o seguinte aos microfones em Misano: "Não posso falar muito sobre isso no momento. Eu expliquei em uma declaração o que penso e a Aprilia também divulgou uma declaração. Agora precisamos juntar algumas coisas e ver como o futuro se desenvolve".

